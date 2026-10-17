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永豐投顧：無畏外資大賣超 反而小心融資槓桿造成甩動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，外資偏空賣超創高且期貨空單增加、而內資沒有恐慌退場，土洋對作下雖然仍被摜破月線，但對比國際股市可以發現台股跌幅相對小且位階也更強，而需要注意的是融資再下跌當中總量並未出現下降，但維持率仍在下降，因此現階段很可能是透過盤整讓融資逐漸回落，或是可能出現較深的急殺來做槓桿去化，因此槓桿部位需特別注意風險，保留好下檔空間的風險胃納，並在跌深時分批布局。

永豐投顧認為，10月按兵不動的機率較高，但年內再升一次的方向沒有改變，FOMC於10月27至28日召開，決議在台北時間10月29日凌晨2點公布，10月17日起，Fed進入靜默期，這段期間的利率預期由經濟數據主導；短中期內油價不易回落，因此升息預期仍存在，但長線角度看升息與通膨並存，通常位於經濟成長，短線上小心通膨引發的升息預期導致科技股評價下調，可以布局金融或是塑膠加上科技股來優化資產組合風險抗性。

台積電法說回應的是AI「需求」面的疑慮，但上周賣壓更多來自融資與競爭，上周疑慮核心是資本會不會成為 AI 擴張的瓶頸，而不是算力需求轉弱，更多在於金融市場的評價而非基本面的變動；台股當前短線趨勢轉弱，市場雜音多，要單靠台積電扭轉整體趨勢不易，但長期布局仍然是相當好的點位，持續上修台積電目標價，也同時拉高對整體台股未來期待，可以在台股空頭消息仍在但是跌幅收斂甚至反彈時作布局，可能會需要等候2周或以上。

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