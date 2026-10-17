高殖利率提供下檔保護 法人喊買貨櫃三雄

貨櫃航運產業雖然進入淡季，但美洲線報價仍維持高檔水準，市場樂觀看待春節前貨量無虞，加上預估股息殖利率可達5%至7%，提供下檔保護，法人建議可趁淡季股價拉回時逢低買進長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）。

就產業市況來看，投顧法人分析，美洲線2026年上半年艙位、貨量各成長0.96%、5.1%，歐洲線艙位、貨量各成長7.5%、12.2%。

地緣政治風險導致供應鏈不穩，旺季提前運送效應帶動運價上漲，加上亞洲重要港口碼頭使用率偏高，天候因素使碼頭作業效率低，塞港與巴拿馬運河水位降低均影響有效運力，支撐美東線運價站上每FEU（40呎櫃）1萬美元以上長達七周，所有航線運價均較去年同期翻倍。

法人評估，第4季進入運送需求淡季，美洲線目前需求相對有撐，而10月14日巴拿馬運河水位85.6英尺，符合過去五年10月平均水位，但進入12月水位預測將低於去年同期3.4%，有助於美洲線淡季運價撐在相對高檔。

法人表示，全球港口9月準班率為32.31%，是2022年7月以來新低，雖然2027年供給增加較多，但地緣政治將影響船期不穩定性、且碼頭使用率偏高等易受突發事件導致塞港等均影響有效運力，即使紅海復航採逐班逐航線，2027年名目供給能否100%轉為實質運力有待考驗。