快訊

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

白宮發言人只當5天！記者揭才登場2分鐘就知會下台「 川普害她淪笑柄」

「最強秋老虎」下周一現蹤！賈新興：薔琵颱風不排除接近台灣甚至登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

高殖利率提供下檔保護 法人喊買貨櫃三雄

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

貨櫃航運產業雖然進入淡季，但美洲線報價仍維持高檔水準，市場樂觀看待春節前貨量無虞，加上預估股息殖利率可達5%至7%，提供下檔保護，法人建議可趁淡季股價拉回時逢低買進長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）。

就產業市況來看，投顧法人分析，美洲線2026年上半年艙位、貨量各成長0.96%、5.1%，歐洲線艙位、貨量各成長7.5%、12.2%。

地緣政治風險導致供應鏈不穩，旺季提前運送效應帶動運價上漲，加上亞洲重要港口碼頭使用率偏高，天候因素使碼頭作業效率低，塞港與巴拿馬運河水位降低均影響有效運力，支撐美東線運價站上每FEU（40呎櫃）1萬美元以上長達七周，所有航線運價均較去年同期翻倍。

法人評估，第4季進入運送需求淡季，美洲線目前需求相對有撐，而10月14日巴拿馬運河水位85.6英尺，符合過去五年10月平均水位，但進入12月水位預測將低於去年同期3.4%，有助於美洲線淡季運價撐在相對高檔。

法人表示，全球港口9月準班率為32.31%，是2022年7月以來新低，雖然2027年供給增加較多，但地緣政治將影響船期不穩定性、且碼頭使用率偏高等易受突發事件導致塞港等均影響有效運力，即使紅海復航採逐班逐航線，2027年名目供給能否100%轉為實質運力有待考驗。

高殖利率 法人 陽明海運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SCFI運價指數出爐！連兩漲 周漲幅0.42%

長榮、萬海 兩檔強強滾

科技商品 定期定額卡穩

八檔ETF逆勢創高價 0056、00878等單日市價強彈

相關新聞

台股躍亞洲基金首選市場 淨加碼比率達50%領先日韓

彭博資訊報導，美銀證券10月對亞洲基金經理人的調查顯示，亞洲基金經理人最看好台灣市場，淨加碼台灣比率達50%，領先日韓，也有逾三成受訪者認為，在下一階段人工智慧（AI）熱潮台灣將受惠最多。

台股何時大反攻…盯五訊號

台股近日急跌失守月線，短線仍具震盪風險。法人指出，本波屬健康修正，毋須過度恐慌，後市若出現費城半導體指數站回季線、外資翻多、大盤帶量收復月線、台積電收復2,500元、融資明顯減肥等五大訊號，將是反攻號角響起時刻。

法說會後外資力挺 台積目標價5,000元創內外資最高價位

台積電法說會後獲多家外資券商按讚，其中Aletheia資本將台積電目標價大升至5,000元，創下內外資最高目標價，主要看好AI需求強勁、2027年產能供給吃緊，及未來資本支出擴大等因素，並維持「買進」評等。

輝達推新品微星沾光 法人聚焦後續接單情況

微星（2377）積極擴大AI產品布局，隨著輝達（NVIDIA）RTX Spark高階AI PC正式開賣，首批銷售反應優於預期，法人指出，RTX Spark機種有助推升微星產品平均售價（ASP），後續將觀察第二批產品接單情況。

AI一哥攻德國工業應用 台灣代工廠可望受惠

德國傳出將與輝達簽署廣泛合作協議，加快AI在德國工業的應用，合作範圍涵蓋機器人、自駕車等實體AI技術，以及高效能工業AI模型，涉及投資規模達數億歐元。

高殖利率提供下檔保護 法人喊買貨櫃三雄

貨櫃航運產業雖然進入淡季，但美洲線報價仍維持高檔水準，市場樂觀看待春節前貨量無虞，加上預估股息殖利率可達5%至7%，提供下檔保護，法人建議可趁淡季股價拉回時逢低買進長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。