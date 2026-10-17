法說會後外資力挺 台積目標價5,000元創內外資最高價位

彭博資訊報導，美銀證券10月對亞洲基金經理人的調查顯示，亞洲基金經理人最看好台灣市場，淨加碼台灣比率達50%，領先日韓，也有逾三成受訪者認為，在下一階段人工智慧（AI）熱潮台灣將受惠最多。

2026-10-17 02:43