聽新聞
0:00 / 0:00
法說會後外資力挺 台積目標價5,000元創內外資最高價位
台積電（2330）法說會後獲多家外資券商按讚，其中Aletheia資本將台積電目標價大升至5,000元，創下內外資最高目標價，主要看好AI需求強勁、2027年產能供給吃緊，及未來資本支出擴大等因素，並維持「買進」評等。
台積電昨（16）日股價開平低盤後，多數時間都在盤下游走，終場跌20元收2,420元，相當於Aletheia給予翻倍空間的目標價。
繼台積電法說會後當天旋即有八家外資券商火速推出報告，昨再增Aletheia、野村等兩家，雙雙調升目標價。其中，野村目標價從3,615元調升至3,745元。
Aletheia資本認為，考量整體AI需求強勁、2027年產能供給吃緊，及2026至2028年資本支出增加等趨勢均符合預期，預估台積電2026至2028年營收與獲利將翻倍，因此維持「買進」評等，目標價由3,500元升至5,000元，升幅高達42.8%。
展望2027、2028年，Aletheia預估，台積電營收成長動能有望維持在40%以上，其中先進製程晶圓（N5-A14）營收於2026至2028年間可望翻倍，後市可期。
Aletheia指出，台積電透露已派遣團隊赴美，對AI資料中心建置及電力供應進行調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。