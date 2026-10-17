台股何時大反攻…盯五訊號

台股近日急跌失守月線，短線仍具震盪風險。法人指出，本波屬健康修正，毋須過度恐慌，後市若出現費城半導體指數站回季線、外資翻多、大盤帶量收復月線、台積電收復2,500元、融資明顯減肥等五大訊號，將是反攻號角響起時刻。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股受中東緊張局勢、通膨壓力升溫、AI雜音等衝擊，隨費半指數、韓股同步重挫，帶量摜破月線支撐，研判短線V型反彈機率不大，可望於季線46,055至月線48,121點區間震盪。

永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧策略長黃文清認為，台股本波攻抵49,968歷史高點後，拉回修正乖離，基於自7月低點來漲幅逾25%，且台積電法說顯示，AI成長趨勢並未改變，修正屬合理且健康現象，宜待止穩後再逢低分批布局。

綜合蔡明彥、黃詣庭、黃柏棠、黃文清等四大名師看法，台股在美台財報季、美國期中選舉、美聯準會（Fed）利率決策會議等變數釐清前，仍有回測季線風險，止跌反攻訊號可觀察費半指數站回季線、新台幣匯率轉貶為升，外資賣壓縮手甚至連續買超且期貨空單同步減少。