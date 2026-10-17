內資護持 指數重返47K

台股昨（16）日受惠投信、八大公股行庫等內資持續進場護持，緩解外資調節壓力，由聯發科、鴻海、大型金控等出面表態，啟動跌深反彈行情，但台積電壓盤使尾盤漲勢收斂，終場漲141點收47,111點，重登「47K」關卡，量縮至9,938億元。

周線來看，台股本周接連失守10日線、月線及「48K」，技術面高檔帶量長黑K，重挫2,202點或4.4%，改寫歷年單周第二大跌點，僅次於7月13至17日當周的2,683點，成交量5.6兆元。

三大法人昨賣超685.1億元，其中外資持續調節461.4億元，光是台積電一檔就提款535.6億元，聯發科、南亞、環球晶在40.6億至69.6億元不等；外資連八賣並累計提款6,817.8億元。外資在台指期留倉淨空單減3,907口，降至93,675口。

美元走強，國際熱錢撤離亞洲新興市場，外資本周重砍台股達5,862.2億元，寫下歷年單周最高紀錄，累計2026年來賣逾1.96兆元，亦為歷來單一年度最高，再賣約397億元就會突破2兆元。

投信隨散戶加碼，昨日續買110.4億元，連六買、累計加碼911.3億元；自營商賣超334.1億元；八大公股行庫承接156.9億元。