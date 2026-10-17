聽新聞
0:00 / 0:00

台股躍亞洲基金首選市場 淨加碼比率達50%領先日韓

經濟日報／ 編譯季晶晶吳孟真／綜合外電
台股昨天盤勢回穩，重新站上47,000點大關。記者余承翰／攝影
台股昨天盤勢回穩，重新站上47,000點大關。記者余承翰／攝影

彭博資訊報導，美銀證券10月對亞洲基金經理人的調查顯示，亞洲基金經理人最看好台灣市場，淨加碼台灣比率達50%，領先日韓，也有逾三成受訪者認為，在下一階段人工智慧（AI）熱潮台灣將受惠最多。

美銀證券10月調查顯示，亞洲基金經理人對AI的投資意願升溫，45%受訪者仍加碼AI或在相關類股調整布局，高於9月調查的25%。七成受訪者認為，AI能否轉化為實際收入，將是未來12個月亞太股市最大驅動力。

其中，亞洲基金經理人淨加碼台灣比率50%，高於日本的45%與南韓的15%。對於下一階段AI熱潮，35%受訪者認為台灣將受惠最多，高於美國的25%，中國大陸則連續兩個月拿到零票。

大陸、印度與印尼並列最不受青睞市場，亞洲基金經理人淨減碼大陸比率，由15%升至25%。

不過，美銀另一份全球基金經理人調查顯示，科技股曝險已經達六年來最高，加碼科技股的基金經理人占比由9月30%升至37%，為2020年8月以來最高。全球半導體股更被視為最擁擠的交易。

受訪者中，45%認為2027年將出現AI泡沫，42%不認同。隨著投資人開始質疑龐大AI支出能否帶來相稱回報，部分投資熱情逐漸退潮。

這兩份調查均於10月2至8日進行，亞洲調查涵蓋95人，全球調查則有161人。

Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）也看好台股，認為短期到中期都相當適合布局。對於地緣政治風險，他認為，投資人應關注正在發生的事，而非擔心尚未發生的情況。

他15日發文轉貼受訪影片，表明自己目前會暫時避開印度和大陸市場，並說，「應把目光轉向台灣，台灣是目前表現較好的新興市場之一」，從短期到中期來看，台灣「是非常、非常適合投入資金的地方」。

談到地緣政治風險，紐頓說，「不能一直擔心可能發生什麼事，目前那些事情並沒有發生」。紐頓也看好部分其他新興市場。他表示，新興市場後續漲勢有望受到iShares MSCI南韓ETF（EWY）帶動，南韓科技股在iShares MSCI新興市場ETF中占有很大比重。

基金 台股 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣成亞洲基金首選市場 下一波AI熱潮也被看好受惠最多

經理人看AI轉趨保守 做多全球半導體比例下降

亞股後市 法人看多

台股今年大漲62% 基金經理人反掀離職潮：替人操盤不如自己賺

相關新聞

台股躍亞洲基金首選市場 淨加碼比率達50%領先日韓

彭博資訊報導，美銀證券10月對亞洲基金經理人的調查顯示，亞洲基金經理人最看好台灣市場，淨加碼台灣比率達50%，領先日韓，也有逾三成受訪者認為，在下一階段人工智慧（AI）熱潮台灣將受惠最多。

台股何時大反攻…盯五訊號

台股近日急跌失守月線，短線仍具震盪風險。法人指出，本波屬健康修正，毋須過度恐慌，後市若出現費城半導體指數站回季線、外資翻多、大盤帶量收復月線、台積電收復2,500元、融資明顯減肥等五大訊號，將是反攻號角響起時刻。

法說會後外資力挺 台積目標價5,000元創內外資最高價位

台積電法說會後獲多家外資券商按讚，其中Aletheia資本將台積電目標價大升至5,000元，創下內外資最高目標價，主要看好AI需求強勁、2027年產能供給吃緊，及未來資本支出擴大等因素，並維持「買進」評等。

輝達推新品微星沾光 法人聚焦後續接單情況

微星（2377）積極擴大AI產品布局，隨著輝達（NVIDIA）RTX Spark高階AI PC正式開賣，首批銷售反應優於預期，法人指出，RTX Spark機種有助推升微星產品平均售價（ASP），後續將觀察第二批產品接單情況。

AI一哥攻德國工業應用 台灣代工廠可望受惠

德國傳出將與輝達簽署廣泛合作協議，加快AI在德國工業的應用，合作範圍涵蓋機器人、自駕車等實體AI技術，以及高效能工業AI模型，涉及投資規模達數億歐元。

內資護持 指數重返47K

台股昨（16）日受惠投信、八大公股行庫等內資持續進場護持，緩解外資調節壓力，由聯發科、鴻海、大型金控等出面表態，啟動跌深反彈行情，但台積電壓盤使尾盤漲勢收斂，終場漲141點收47,111點，重登「47K」關卡，量縮至9,938億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。