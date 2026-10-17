台股躍亞洲基金首選市場 淨加碼比率達50%領先日韓
彭博資訊報導，美銀證券10月對亞洲基金經理人的調查顯示，亞洲基金經理人最看好台灣市場，淨加碼台灣比率達50%，領先日韓，也有逾三成受訪者認為，在下一階段人工智慧（AI）熱潮台灣將受惠最多。
美銀證券10月調查顯示，亞洲基金經理人對AI的投資意願升溫，45%受訪者仍加碼AI或在相關類股調整布局，高於9月調查的25%。七成受訪者認為，AI能否轉化為實際收入，將是未來12個月亞太股市最大驅動力。
其中，亞洲基金經理人淨加碼台灣比率50%，高於日本的45%與南韓的15%。對於下一階段AI熱潮，35%受訪者認為台灣將受惠最多，高於美國的25%，中國大陸則連續兩個月拿到零票。
大陸、印度與印尼並列最不受青睞市場，亞洲基金經理人淨減碼大陸比率，由15%升至25%。
不過，美銀另一份全球基金經理人調查顯示，科技股曝險已經達六年來最高，加碼科技股的基金經理人占比由9月30%升至37%，為2020年8月以來最高。全球半導體股更被視為最擁擠的交易。
受訪者中，45%認為2027年將出現AI泡沫，42%不認同。隨著投資人開始質疑龐大AI支出能否帶來相稱回報，部分投資熱情逐漸退潮。
這兩份調查均於10月2至8日進行，亞洲調查涵蓋95人，全球調查則有161人。
Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）也看好台股，認為短期到中期都相當適合布局。對於地緣政治風險，他認為，投資人應關注正在發生的事，而非擔心尚未發生的情況。
他15日發文轉貼受訪影片，表明自己目前會暫時避開印度和大陸市場，並說，「應把目光轉向台灣，台灣是目前表現較好的新興市場之一」，從短期到中期來看，台灣「是非常、非常適合投入資金的地方」。
談到地緣政治風險，紐頓說，「不能一直擔心可能發生什麼事，目前那些事情並沒有發生」。紐頓也看好部分其他新興市場。他表示，新興市場後續漲勢有望受到iShares MSCI南韓ETF（EWY）帶動，南韓科技股在iShares MSCI新興市場ETF中占有很大比重。
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