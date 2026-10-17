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輝達推新品微星沾光 法人聚焦後續接單情況

經濟日報／ 記者吳凱中朱子呈／台北報導
輝達新品RTX Spark登台開賣。記者張文玠／攝影
輝達新品RTX Spark登台開賣。記者張文玠／攝影

微星（2377）積極擴大AI產品布局，隨著輝達（NVIDIA）RTX Spark高階AI PC正式開賣，首批銷售反應優於預期，法人指出，RTX Spark機種有助推升微星產品平均售價（ASP），後續將觀察第二批產品接單情況。

RTX Spark昨（16）日登台開賣，輝達（NVIDIA）個人運算業務資深副總裁Jeff Fisher昨日表示，看好RTX Spark成為公司歷來最成功的產品之一，將透過全球主要OEM夥伴與既有PC通路，擴大觸及消費者，台灣則是首波重點市場。

Fisher指出，台灣OEM、ODM在PC生態系扮演關鍵角色，也是RTX Spark的重要合作夥伴。台灣對高階產品的需求，加上完整產業生態，使其成為輝達優先投入資源的市場之一。

談及聯發科，Fisher表示，RTX Spark的構想是整合RTX GPU、低功耗CPU與大容量統一記憶體，將這樣的產品帶進PC生態系，因此選擇與聯發科合作。

他強調，雙方長期合作承諾涵蓋PC與資料中心基礎設施。

微星近期正式推出搭載輝達RTX Spark平台的Prestige N16 Flip AI+旗艦筆電，是市場上唯一具備「螢幕翻轉」功能的RTX Spark 2-in-1旗艦筆電，最高具備1 Petaflop FP4 AI算力並鎖定代理式AI等本地端應用。

早在新機正式開賣前，微星Spark平台筆電首波已經銷售一空，至於第二波銷售，要看屆時輝達晶片與記憶體等零組件供貨狀況。

微星董事長徐祥先前表示，Spark所代表的ARM架構AI運算平台具備長期發展潛力，但相關軟體與應用程式仍需持續優化，目前較適合高效能運算及專業創作應用。未來隨生態系逐步成熟，可望帶動更多AI PC及邊緣AI應用需求。

針對板卡業務，法人分析，受到VRAM及晶圓代工成本上漲影響，輝達及超微（AMD）顯卡近一年價格持續上揚，預期第4季顯卡售價仍將持續反映成本，雖有助於ASP提升，但終端市場接受度仍待觀察。

至於伺服器業務方面，微星持續擴大AI伺服器布局，於2026年OCP全球高峰會展示NVIDIA MGX機架級系統、Blackwell液冷GPU伺服器及AMD EPYC 9006系列伺服器平台，搶攻高密度AI運算及液冷商機，微星預期，今年伺服器業務較去年翻倍成長。

微星 輝達 OEM

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