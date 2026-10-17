AI一哥攻德國工業應用 台灣代工廠可望受惠

德國傳出將與輝達簽署廣泛合作協議，加快AI在德國工業的應用，合作範圍涵蓋機器人、自駕車等實體AI技術，以及高效能工業AI模型，涉及投資規模達數億歐元。

法人看好，後續將有望帶動歐洲掀起新一波AI基建浪潮，已經在歐洲打造生產據點的緯創（3231）、緯穎、英業達等代工大廠後續有望吃下新商機。

德國財經媒體「商務日報」（Handelsblatt）15日報導，美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）計劃與德國簽署一項範圍廣泛的合作協議，推動人工智慧（AI）在德國工業的應用，且合作範圍有機會涵蓋機器人、自駕車、工業AI模型等相關應用，投資規模數億歐元。

外電報導，輝達執行長黃仁勳下周將出席在柏林舉行的「投資德國」（Invest in Germany）活動，宣布這項協議，涉及的投資規模高達數億歐元。德國政府對此暫無回應。當局9月表示，仍致力於進一步提升AI能力，以強化歐洲的數位主權。

這項協議將以去年在德國啟動的主權開源基礎模型（SOOFI）計畫為核心，有兩大目標，首先是為用於訓練機器人或自駕車的「實體AI」工具奠定基礎，其次為協助為工業開發高效能的AI模型。SOOFI的目的是與研究機構、大學及AI公司合作開發大型AI模型。

據了解，歐洲在本次AI競賽當中，積極程度相對落後美中兩國，在本次輝達聯手德國投資計畫開跑後，後續將有機會讓歐洲市場誕生出新一波AI商機，屆時範圍有機會從AI延伸到機器人、自駕車等領域，使已經在歐洲設有代工據點的廣達、緯創、緯穎、英業達等代工大廠後續不僅有望擴大接單動能，且若客戶投資需求擴大，產能規模有望成為新一波投資重點區域。

其中，廣達在德國設有廠房及研發據點，主要鎖定車用電子相關零組件生產，聘用人數從先前的不到100人規模，後續將擴增至5,00至1,000人，若後續歐洲各國有大舉建設AI資料中心需求，廣達有機會擴增新廠產能。

至於緯創、緯穎等兩大廠共同在捷克設有AI伺服器生產據點，目前主要供應歐洲AI主權或NeoCloud等相關客戶需求。英業達同樣在捷克設有AI伺服器生產廠房，隨AI伺服器商機崛起，英業達該廠近年也開始主攻L10／L11規格機櫃，可望就地供應AI客戶需求。