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投信單周大買逾800億元後 還有資金要進場…目標鎖定中小型股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股ETF將再添新兵，主動台新臺灣中小（00416A）已於10月14日獲准成立，將於11月3日掛牌上市。據了解，募集金額約87億元，刷新台新投信的股票商品募集紀錄。

在中東情勢又趨緊張下，布蘭特原油期貨近期一度站上每桶100美元，最新公布的美國9月消費者物價指數（CPI）年增率由8月3.4%升至3.7%，高於市場預期3.6%，讓市場對聯準會（Fed）10月升息的預期大幅提升，衝擊美股四大指數大幅回檔，也拖累台股跌破48K。

本周上演內外資大對決，外資大賣超5,862.2億元，而投信大買超881.2億元。而截至15日，主動台新臺灣中小的淨值仍為IPO價10元，後續經理人將因應市況，在掛牌上市日前將部位建倉完畢。

展望台股後市，主動台新臺灣中小（00416A）經理人沈建宏表示，由於前波台股波段反彈超過4,000點，融資餘額逼近前波高點又回到6,300億元以上，火漲多後籌碼須沉澱，追價意願可能轉弱，因此預期10~11月將維持震盪格局，個股表現為主，則具利基題材的中小股相對有表現空間。

沈建宏指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣中小型股，獲利成長性強勁，過去三年股價爆發力遠遠超越大盤及權值股，近三年台股漲幅前30名，皆為股本80億以下的股票，如奇鋐（3017）、台光電（2383）、旺矽（6223）、台燿（6274）等。

就後市表現分析，AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，因此投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

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