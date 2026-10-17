ETN趨勢導航／元大金融高股息N勁揚7%

受到美國通膨增溫、人工智慧（AI）雜音等利空衝擊，台股本周隨美科技股拉回修正，失守月線，氛圍轉趨保守，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融高股息N（020040）逆勢大漲7.07%登上冠軍寶座。

國際油價居高不下，帶動美國9月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）均高於預期，加上AI、記憶體等利空齊發，費城半導體指數漲多拉回，台股亦步亦趨，統計集中市場單周跌2,202點或4.46%，終止連四漲，櫃買市場周線跌26.45點或6.19%，連二跌。

追蹤台股標的為主的18檔ETN中，有五檔逆勢收高，七檔績效打敗兩市大盤，元大金融高股息N受惠市場避險資金進駐，單周漲7.07%拔得頭籌。