聽新聞
0:00 / 0:00

一周熱門零股／0050、台積、南亞科 搶手

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周零股市場焦點，主要在美國9月CPI、中東局勢演變等多空因素，帶動本周盤勢震盪加劇，投資人逢低藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等ETF，與台積電、南亞科等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，美國9月核心CPI漲勢超出預期，投資人對聯準會後續升息預期升溫，美債殖利率上揚，10年券殖利率本周波動加劇，引發市場擔憂部分AI業者過度舉債支應龐大資本支出，拖累相關個股拉回，後續變化將影響美股、台股行情，左右零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、台積電、凱基台灣TOP50、元大台灣50正2、主動統一台股增長、主動中信台灣收益、元大高股息、南亞科、聯電、台達電，十檔交易量較上周增溫。

南亞科 台積 零股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00406A掛牌4個月規模暴增910%！受益人衝23.5萬 第四次配息將揭曉

搶息資金湧進 0056成交熱度高

台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

台股ETF獲螞蟻雄兵掃貨 低接買盤出籠

相關新聞

輝達推新品微星沾光 法人聚焦後續接單情況

微星（2377）積極擴大AI產品布局，隨著輝達（NVIDIA）RTX Spark高階AI PC正式開賣，首批銷售反應優於預期，法人指出，RTX Spark機種有助推升微星產品平均售價（ASP），後續將觀察第二批產品接單情況。

AI一哥攻德國工業應用 台灣代工廠可望受惠

德國傳出將與輝達簽署廣泛合作協議，加快AI在德國工業的應用，合作範圍涵蓋機器人、自駕車等實體AI技術，以及高效能工業AI模型，涉及投資規模達數億歐元。

一周熱門零股／0050、台積、南亞科 搶手

台股本周零股市場焦點，主要在美國9月CPI、中東局勢演變等多空因素，帶動本周盤勢震盪加劇，投資人逢低藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等ETF，與台積電、南亞科等大型權值股為交投重心。

ETN趨勢導航／元大金融高股息N勁揚7%

受到美國通膨增溫、人工智慧（AI）雜音等利空衝擊，台股本周隨美科技股拉回修正，失守月線，氛圍轉趨保守，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融高股息N（020040）逆勢大漲7.07%登上冠軍寶座。

興櫃一周回顧／凌嘉科大漲24%居冠

台股本周365家興櫃股下跌家數多於上漲，平均下跌3.4%，其中凌嘉科（3644）以超過兩成漲幅成為興櫃周漲幅王。

就市論勢／PCB、光通訊 盤面亮點

台股昨（16）日反彈，儘管重要權值股拉回整理，但部分指標科技股表現穩健，加上PCB族群全面走強，帶動盤面延續多頭人氣，終場漲141點、收47,111點，重返47,000點關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。