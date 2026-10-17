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一周熱門零股／0050、台積、南亞科 搶手
台股本周零股市場焦點，主要在美國9月CPI、中東局勢演變等多空因素，帶動本周盤勢震盪加劇，投資人逢低藉零股參與後市，其中元大台灣50（0050）等ETF，與台積電、南亞科等大型權值股為交投重心。
市場專家指出，美國9月核心CPI漲勢超出預期，投資人對聯準會後續升息預期升溫，美債殖利率上揚，10年券殖利率本周波動加劇，引發市場擔憂部分AI業者過度舉債支應龐大資本支出，拖累相關個股拉回，後續變化將影響美股、台股行情，左右零股投資人選股策略。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、台積電、凱基台灣TOP50、元大台灣50正2、主動統一台股增長、主動中信台灣收益、元大高股息、南亞科、聯電、台達電，十檔交易量較上周增溫。
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