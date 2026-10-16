快訊

坐擁「3400萬資產」卻笑不出來 日64歲婦嘆：早知就不要繼承

65歲老人健保免費、普發現金逕付二讀 卓揆痛批韓國瑜放任帶頭違憲

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

聽新聞
0:00 / 0:00

「別擔心沒發生的事！」分析師看好台股中短期爆發力

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）認為，台灣股市短期到中期都相當適合布局。路透
Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）認為，台灣股市短期到中期都相當適合布局。路透

Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）看好台灣股市，短期到中期都相當適合布局。對於地緣政治風險，他則認為，投資人應關注當下正在發生的事，而非擔心尚未發生的情況。

紐頓15日在X上發文表示，追蹤台股的iShares MSCI台灣ETF（EWT）於15日盤中跌至106.70美元，「應已觸底」。

他也在文中轉貼自己受訪的影片，表明自己目前會暫時避開印度和中國大陸市場，並說，「應把目光轉向台灣，台灣是目前表現較好的新興市場之一」，從短期到中期來看，台灣「是非常、非常適合投入資金的地方」。

談到地緣政治風險，紐頓說，「不能一直擔心可能發生什麼事，目前那些事情並沒有發生」。紐頓也看好部分其他新興市場。他表示，新興市場後續漲勢有望受到iShares MSCI南韓ETF（EWY）帶動，南韓科技股在iShares MSCI新興市場ETF（EEM）中占有很大比重，而他預期EEM可望一路走高，並在明年春季前創下歷史新高。

至於近期科技股回檔究竟是買進機會，還是人工智慧（AI）熱潮浮現警訊，紐頓的看法偏向逢低布局，但提醒投資人應維持多元配置。

紐頓接受CNBC訪問時表示，2026年的市場特色之一就是資金輪動。能源股先前一度大漲近40%，之後資金轉向科技股，而醫療保健股最近也才剛創下歷史新高。

他指出，過去一個月各類資產的波動加劇，科技股近期雖然重挫，但相較於9月的漲勢，實際回吐幅度仍不算大。不過，投資人仍需要透過分散配置來因應變化。

台股 分析師 印度 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股暴跌1600點是錯殺？分析師陳龍看好台積電法說救市：5萬點還是會來

台股下跌危機解除？天量賣超反成落底訊號 陳龍：外資比台灣散戶還散戶

五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

00935買2個月賺逾12%還想換？股民猶豫轉主動式ETF 網：這檔已很強了

相關新聞

台股何時攻克5萬點？分析師指上攻前得先清除「大路障」 點名布局族群

台股經過大跌1,655.96點，外資狂賣3,025.55億元的震撼教育之後， 16日止跌，終場收47,111.26點，上漲141.39點，不過權王台積電（2330）收黑，到底大盤指數何時可以攻克5萬點？證券分析師直言，15日出現爆量大黑K，外資大賣、且外資期貨淨空單也刷新紀錄，想要重啟攻勢，需先消化套牢賣壓，預期下周將呈現震盪整理，他同時點名兩大類布局族群。

三大法人單周狂賣7093億！投信砸888億護盤 外資卻提款近5900億

台股15日重挫後，16日震盪反彈，集中市場指數收在47,111.26點，上漲141.39點、漲幅0.3%，盤中高低震盪525.57點，成交值收斂至9,360億元。三大法人單日合計賣超678.07億元，賣壓較前一日明顯收斂；累計本周，集中市場下跌2,202.18點、跌幅4.47%，周線終止連四紅、翻黑，三大法人合計賣超7,093.76億元。

「別擔心沒發生的事！」分析師看好台股中短期爆發力

Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）看好台灣股市，短期到中期都相當適合布局。對於地緣政治風險，他則認為，投資人應關注當下正在發生的事，而非擔心尚未發生的情況。

台股淪提款機…外資連8日賣超 今調節台積電2.2萬張

台股今天反彈141.39點，收在47111.26點，三大法人合計賣超新台幣678.07億元。外資今天賣超台股461.47...

費半回檔引爆股災！台股本周重挫2202點 上市公司總市值蒸發7.1兆

美國費城半導體指數大幅回檔引發科技股災，台股本週重跌2202.18點或4.47%，集中市場指數今天以47111.26點作...

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

台股今（16）日收盤上漲141.39點、漲幅0.3%，終場以47,111.26點作收，成交量億元；台積電（2330）收盤價2,420元，下跌20元，跌幅0.82%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。