「別擔心沒發生的事！」分析師看好台股中短期爆發力

Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）看好台灣股市，短期到中期都相當適合布局。對於地緣政治風險，他則認為，投資人應關注當下正在發生的事，而非擔心尚未發生的情況。

紐頓15日在X上發文表示，追蹤台股的iShares MSCI台灣ETF（EWT）於15日盤中跌至106.70美元，「應已觸底」。

他也在文中轉貼自己受訪的影片，表明自己目前會暫時避開印度和中國大陸市場，並說，「應把目光轉向台灣，台灣是目前表現較好的新興市場之一」，從短期到中期來看，台灣「是非常、非常適合投入資金的地方」。

談到地緣政治風險，紐頓說，「不能一直擔心可能發生什麼事，目前那些事情並沒有發生」。紐頓也看好部分其他新興市場。他表示，新興市場後續漲勢有望受到iShares MSCI南韓ETF（EWY）帶動，南韓科技股在iShares MSCI新興市場ETF（EEM）中占有很大比重，而他預期EEM可望一路走高，並在明年春季前創下歷史新高。

至於近期科技股回檔究竟是買進機會，還是人工智慧（AI）熱潮浮現警訊，紐頓的看法偏向逢低布局，但提醒投資人應維持多元配置。

紐頓接受CNBC訪問時表示，2026年的市場特色之一就是資金輪動。能源股先前一度大漲近40%，之後資金轉向科技股，而醫療保健股最近也才剛創下歷史新高。

他指出，過去一個月各類資產的波動加劇，科技股近期雖然重挫，但相較於9月的漲勢，實際回吐幅度仍不算大。不過，投資人仍需要透過分散配置來因應變化。