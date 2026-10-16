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台股淪提款機…外資連8日賣超 今調節台積電2.2萬張
台股今天反彈141.39點，收在47111.26點，三大法人合計賣超新台幣678.07億元。外資今天賣超台股461.47億元，已連續8個交易日賣超，調節元大台灣50（0050）逾2.8萬張居冠，台積電遭賣超2.2萬張居次。
台股今天上漲141.39點，收在47111.26點，成交值新台幣9359.59億元。三大法人合計賣超678.07億元，其中，自營商賣超334.14億元，投信買超117.54億元，外資及陸資賣超461.47億元。
值得注意的是，外資連8個交易日賣超台股，累計賣超逾6800億元；自營商連7個交易日賣超，投信連6個交易日站在買方。
根據公開資訊指出，外資賣超前10名清單中，賣超元大台灣50逾2.8萬張居冠，台積電遭調節2.2萬張居次，其他依序為南亞、台塑、群創、凱基台灣TOP50（009816）、主動統一升級50（00403A）、南亞科、主動中信台灣收益（00406A）、國泰費城半導體（00830）。
外資買超前10名清單中，中鋼獲得青睞，外資買超逾4.3萬張居冠，群益台灣精選高息（00919）、友達分居2、3名，張數分別約4.1萬張、2.3萬張，其餘依序為鴻海、華航、合庫金、凱基金、華通、台玻、兆豐金。
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