台股淪提款機…外資連8日賣超 今調節台積電2.2萬張

台股經過大跌1,655.96點，外資狂賣3,025.55億元的震撼教育之後， 16日止跌，終場收47,111.26點，上漲141.39點，不過權王台積電（2330）收黑，到底大盤指數何時可以攻克5萬點？證券分析師直言，15日出現爆量大黑K，外資大賣、且外資期貨淨空單也刷新紀錄，想要重啟攻勢，需先消化套牢賣壓，預期下周將呈現震盪整理，他同時點名兩大類布局族群。

2026-10-16 15:44