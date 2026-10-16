快訊

坐擁「3400萬資產」卻笑不出來 日64歲婦嘆：早知就不要繼承

65歲老人健保免費、普發現金逕付二讀 卓揆痛批韓國瑜放任帶頭違憲

盧秀燕、侯友宜助陣！柯志恩「三山造勢」岡山場將登場 粉絲提早到場打卡

聽新聞
0:00 / 0:00

費半回檔引爆股災！台股本周重挫2202點 上市公司總市值蒸發7.1兆

中央社／ 台北16日電
費半大幅回檔引發科技股災，台股本周重跌2202.18點，集中市場指數今（16）日以47111.26點作收。聯合報系資料照
費半大幅回檔引發科技股災，台股本周重跌2202.18點，集中市場指數今（16）日以47111.26點作收。聯合報系資料照

美國費城半導體指數大幅回檔引發科技股災，台股本週重跌2202.18點或4.47%，集中市場指數今天以47111.26點作收。根據台灣證券交易所統計，上市公司市值降至新台幣154兆1834億元，較8日大減約7.1兆元，失守160兆元大關。

產業別指數方面，本週漲幅最大為油電燃氣類指數上漲9.63%，跌幅最大則是電子零組件類指數下跌10.60%。其他未含金融類指數下跌2382.86點，跌幅約為5.40%；未含電子類指數上漲936.21點，漲幅約3.52%；未含金融電子類指數上漲284.28點，漲幅約1.61%。

本週全體上市股票成交金額為4兆9268億元，觀察成交金額前3名產業，半導體類為1兆7170億元，占全體上市股票交易金額比重34.85%；電子零組件類1兆1834億元，占比24.02%；光電類4532.56億元，占比9.20%。

本週集中市場股票成交量週轉率為3.17%，成交量週轉率前3名產業為玻璃陶瓷類14.94%，光電類11.17%，和電子零組件類9.65%。

累計今年初開盤迄今共190個交易日，集中市場總成交金額為190兆8302億元，市場日平均成交金額1兆43億元，股票成交量週轉率151.62%，股票日平均成交量週轉率0.8%。

市值 上市公司 台股 費城半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三大法人單周狂賣7093億！投信砸888億護盤 外資卻提款近5900億

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

台股夜盤下跌853點！00985A狂吸151億規模暴增143％ 除息倒數2天

股匯雙殺…外資湧現撤離潮 匯市爆91億美元天量

相關新聞

台股何時攻克5萬點？分析師指上攻前得先清除「大路障」 點名布局族群

台股經過大跌1,655.96點，外資狂賣3,025.55億元的震撼教育之後， 16日止跌，終場收47,111.26點，上漲141.39點，不過權王台積電（2330）收黑，到底大盤指數何時可以攻克5萬點？證券分析師直言，15日出現爆量大黑K，外資大賣、且外資期貨淨空單也刷新紀錄，想要重啟攻勢，需先消化套牢賣壓，預期下周將呈現震盪整理，他同時點名兩大類布局族群。

三大法人單周狂賣7093億！投信砸888億護盤 外資卻提款近5900億

台股15日重挫後，16日震盪反彈，集中市場指數收在47,111.26點，上漲141.39點、漲幅0.3%，盤中高低震盪525.57點，成交值收斂至9,360億元。三大法人單日合計賣超678.07億元，賣壓較前一日明顯收斂；累計本周，集中市場下跌2,202.18點、跌幅4.47%，周線終止連四紅、翻黑，三大法人合計賣超7,093.76億元。

「別擔心沒發生的事！」分析師看好台股中短期爆發力

Fundstrat首席市場技術分析師紐頓（Mark Newton）看好台灣股市，短期到中期都相當適合布局。對於地緣政治風險，他則認為，投資人應關注當下正在發生的事，而非擔心尚未發生的情況。

台股淪提款機…外資連8日賣超 今調節台積電2.2萬張

台股今天反彈141.39點，收在47111.26點，三大法人合計賣超新台幣678.07億元。外資今天賣超台股461.47...

費半回檔引爆股災！台股本周重挫2202點 上市公司總市值蒸發7.1兆

美國費城半導體指數大幅回檔引發科技股災，台股本週重跌2202.18點或4.47%，集中市場指數今天以47111.26點作...

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

台股今（16）日收盤上漲141.39點、漲幅0.3%，終場以47,111.26點作收，成交量億元；台積電（2330）收盤價2,420元，下跌20元，跌幅0.82%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。