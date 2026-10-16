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費半回檔引爆股災！台股本周重挫2202點 上市公司總市值蒸發7.1兆
美國費城半導體指數大幅回檔引發科技股災，台股本週重跌2202.18點或4.47%，集中市場指數今天以47111.26點作收。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值降至新台幣154兆1834億元，較8日大減約7.1兆元，失守160兆元大關。
產業別指數方面，本週漲幅最大為油電燃氣類指數上漲9.63%，跌幅最大則是電子零組件類指數下跌10.60%。其他未含金融類指數下跌2382.86點，跌幅約為5.40%；未含電子類指數上漲936.21點，漲幅約3.52%；未含金融電子類指數上漲284.28點，漲幅約1.61%。
本週全體上市股票成交金額為4兆9268億元，觀察成交金額前3名產業，半導體類為1兆7170億元，占全體上市股票交易金額比重34.85%；電子零組件類1兆1834億元，占比24.02%；光電類4532.56億元，占比9.20%。
本週集中市場股票成交量週轉率為3.17%，成交量週轉率前3名產業為玻璃陶瓷類14.94%，光電類11.17%，和電子零組件類9.65%。
累計今年初開盤迄今共190個交易日，集中市場總成交金額為190兆8302億元，市場日平均成交金額1兆43億元，股票成交量週轉率151.62%，股票日平均成交量週轉率0.8%。
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