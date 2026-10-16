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台股何時攻克5萬點？分析師指上攻前得先清除「大路障」 點名布局族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股經過大跌1,655.96點，外資狂賣3,025.55億元的震撼教育之後， 16日止跌，終場收47,111.26點，上漲141.39點，不過權王台積電（2330）收黑，到底大盤指數何時可以攻克5萬點？證券分析師直言，15日出現爆量大黑K，外資大賣、且外資期貨淨空單也刷新紀錄，想要重啟攻勢，需先消化套牢賣壓，預期下周將呈現震盪整理，他同時點名兩大類布局族群。

台股15日失守月線及47,000點，指數重挫1,655點，收在46,969.87點，16日則是止跌反彈，早盤以46,995.03點、上漲25.16點開出，盤中一度拉升至47,520.6點，終場收在47,111.26點，上漲141.39點，統計本周下跌2,202.18點， 周跌幅4.47%。

台股在上周盤中寫歷史新高，衝達49,968.92點，逼近50,000點整數關卡，正當市場準備在本周迎接5萬點新紀錄的期待下，大盤走勢卻出現反轉，本周大跌，終止連四周的漲勢。

證券分析師張陳浩表示，15日台股出現爆量黑K，外資單日賣超寫天量，外資期貨淨空單也增至近10萬口的歷史新高，顯示外資心態偏空，這股氣氛下想要收復失土需要時間來消化賣壓，因此在上攻過程中不會快速反彈。

張陳浩強調，面對沉重的套牢賣壓，需要不斷清洗後才能克服，也才能回到攻擊的軌道，至於大盤的後續走勢，他認為對是否回跌到季線，是抱持保守的看法，15日的低點或許就是近期的低點，最大的理由是美國期中選舉已經開跑。

張陳浩表示，美國總統川普積極在德州造勢，從川普的談話可以明顯看出想要拚經濟的起手式已經出現，後續可望有更多的的政策牛肉，美股開始止穩，進入選舉行情；張陳浩指出， 統計美國100年（25次）的期中選舉後6個月，美股都是上漲，以此來預期，美股行情有望延續到明年4月；至於台股，張陳浩說明，台灣11月底也有選舉，台股的選舉行情相較美股會往後遞延一點，但屆時政府將會再進一步使力。

張陳浩認為，台股下周以震盪整理居多，先消化賣壓，在選股上可以低位階、及跌到季線比大盤還要弱的族群為優先；張陳浩點名，網通族群包括明泰（3380）、建漢（3062）、正文（4906）、兆赫（2485）等，具有低位階、資料中心、低軌衛星等題材，值得關注；另外，CCL、ABF、矽光子、被動元件等，拉回到季線是買點。

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