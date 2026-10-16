快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

三大法人單周狂賣7093億！投信砸888億護盤 外資卻提款近5900億

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股15日重挫後，16日震盪反彈，集中市場指數收在47,111.26點，上漲141.39點、漲幅0.3%，盤中高低震盪525.57點，成交值收斂至9,360億元。三大法人單日合計賣超678.07億元，賣壓較前一日明顯收斂；累計本周，集中市場下跌2,202.18點、跌幅4.47%，周線終止連四紅、翻黑，三大法人合計賣超7,093.76億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超461.47億元，投信買超117.54億元；自營商賣超（合計）334.14億元，其中自營商（自行買賣）賣超101.79億元、自營商（避險）賣超232.36億元。

統計三大法人本周累計賣超7,093.76億元，其中外資賣超5,862.29億元，投信買超888.31億元；自營商賣超（合計）2,119.78億元。

盤面上，權值股一、二哥走勢分歧，台積電（2330）下跌20元、跌幅0.82%，收在2,420元，拖累大盤約159點，成為最大壓盤來源；聯發科（2454）則上漲2.04%，收4,250元，貢獻大盤近43點漲點，成為撐盤要角。台塑化（6505）則在前一日急跌後強勢反彈，盤中攻上漲停122.5元並鎖住，貢獻大盤約35點；散熱族群方面，奇鋐（3017）上漲7.46%、收3,315元，重新站回5日線，貢獻近30點漲點。

族群方面，AI資安議題持續受到關注，黃仁勳看好資安將成為下一個大型AI應用領域，總統賴清德也將資安列入《人工智慧基本法》七大原則。資安概念股16日強勢表態，驊宏資（6148）、華經（2468）、伊雲谷（6689）、意藍（6925）均亮燈漲停作收，邁達特（6112）、豪勉（6218）盤中也曾攻上漲停，顯示族群買氣升溫。

AI需求持續帶動PCB上游材料需求，玻纖布供需仍顯吃緊，相關個股維持強勢。富喬（1815）成交量逾14.6萬張，股價亮燈漲停；台玻（1802）成交量也超過14萬張，終場上漲6.7%。建榮（5340）上漲2.54%、德宏（5475）上漲2.85%；南亞（1303）則續跌2.38%，但仍守住10日線，族群走勢呈現分歧。

三大法人 投信 外資 台股 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外資史上第一大賣超！台股重跌1,655點 三大法人狂砍3,700億元

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

台股外資大提款…賣超3,025億 史上最多

聯發科領軍、PCB 攜手記憶體助陣 台股開高彈升近500點

相關新聞

三大法人單周狂賣7093億！投信砸888億護盤 外資卻提款近5900億

台股15日重挫後，16日震盪反彈，集中市場指數收在47,111.26點，上漲141.39點、漲幅0.3%，盤中高低震盪525.57點，成交值收斂至9,360億元。三大法人單日合計賣超678.07億元，賣壓較前一日明顯收斂；累計本周，集中市場下跌2,202.18點、跌幅4.47%，周線終止連四紅、翻黑，三大法人合計賣超7,093.76億元。

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

台股今（16）日收盤上漲141.39點、漲幅0.3%，終場以47,111.26點作收，成交量億元；台積電（2330）收盤價2,420元，下跌20元，跌幅0.82%。

13家金控9月稅後純益529.7億元 法人點名看好這幾檔

13家金控公司自結9月整體稅後純益529.7億元，其中，銀行金控獲利月減幅低於壽險及證券為主金控，法人對第4季金融股維持正向看法，看好富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）及上海商銀（5876）。

AI 資安需求受關注！賴清德談治理原則 華經、意藍、伊雲谷等亮燈漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名網路安全將成為AI下一個大型應用，加上總統賴清德強調《人工智慧基本法》七大原則納入資安治理，AI資安商機再受關注。台股16日反彈之際，伊雲谷（6689）、意藍盤中攻上漲停，華經（2468）、邁達特（6112）、豪勉（6218）、驊宏資（6148）也一度亮燈。

台股盤中漲逾500點　台積電小跌PCB族群搶眼

台股今天開高反彈，盤中漲逾500點，站回47500點，台積電小跌，聯發科勁揚，聯電、台達電穩盤，PCB族群強勢，台虹、台...

AI需求旺 vs. 中國猛追趕！記憶體股強勢回神 後續緊盯「這些重點」

記憶體族群歷經重挫後，16日隨台股反攻、美光等國際記憶體大廠股價回升而走揚，晶豪科（3006）、宜鼎（5289）盤中一度漲逾8%，華邦電（2344）、群聯（8299）、鈺創（5351）、南亞科（2408）也反彈逾3%。不過，馬斯克示警中國記憶體產能將於2028年大幅增加，南韓業界更憂心2029年供給過剩，市場正重新評估AI需求支撐與中國業者追趕對產業景氣的影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。