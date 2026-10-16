三大法人單周狂賣7093億！投信砸888億護盤 外資卻提款近5900億

台股15日重挫後，16日震盪反彈，集中市場指數收在47,111.26點，上漲141.39點、漲幅0.3%，盤中高低震盪525.57點，成交值收斂至9,360億元。三大法人單日合計賣超678.07億元，賣壓較前一日明顯收斂；累計本周，集中市場下跌2,202.18點、跌幅4.47%，周線終止連四紅、翻黑，三大法人合計賣超7,093.76億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超461.47億元，投信買超117.54億元；自營商賣超（合計）334.14億元，其中自營商（自行買賣）賣超101.79億元、自營商（避險）賣超232.36億元。

統計三大法人本周累計賣超7,093.76億元，其中外資賣超5,862.29億元，投信買超888.31億元；自營商賣超（合計）2,119.78億元。

盤面上，權值股一、二哥走勢分歧，台積電（2330）下跌20元、跌幅0.82%，收在2,420元，拖累大盤約159點，成為最大壓盤來源；聯發科（2454）則上漲2.04%，收4,250元，貢獻大盤近43點漲點，成為撐盤要角。台塑化（6505）則在前一日急跌後強勢反彈，盤中攻上漲停122.5元並鎖住，貢獻大盤約35點；散熱族群方面，奇鋐（3017）上漲7.46%、收3,315元，重新站回5日線，貢獻近30點漲點。

族群方面，AI資安議題持續受到關注，黃仁勳看好資安將成為下一個大型AI應用領域，總統賴清德也將資安列入《人工智慧基本法》七大原則。資安概念股16日強勢表態，驊宏資（6148）、華經（2468）、伊雲谷（6689）、意藍（6925）均亮燈漲停作收，邁達特（6112）、豪勉（6218）盤中也曾攻上漲停，顯示族群買氣升溫。

AI需求持續帶動PCB上游材料需求，玻纖布供需仍顯吃緊，相關個股維持強勢。富喬（1815）成交量逾14.6萬張，股價亮燈漲停；台玻（1802）成交量也超過14萬張，終場上漲6.7%。建榮（5340）上漲2.54%、德宏（5475）上漲2.85%；南亞（1303）則續跌2.38%，但仍守住10日線，族群走勢呈現分歧。