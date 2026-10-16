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統一證券打造友善金融服務 體驗黑暗看見需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一證券積極深化公平待客理念，舉辦專題講座，邀請中華民國無障礙科技發展協會理事長張金順（第二排左五）授課。統一證券董事長林寬成（第二排左六）、總經理楊凱智（第二排左四）及高階主管帶領員工共同學習，展現由上而下落實無障礙金融服務決心。統一證券／提供
統一證券積極深化公平待客理念，舉辦專題講座，邀請中華民國無障礙科技發展協會理事長張金順（第二排左五）授課。統一證券董事長林寬成（第二排左六）、總經理楊凱智（第二排左四）及高階主管帶領員工共同學習，展現由上而下落實無障礙金融服務決心。統一證券／提供

為持續落實公平待客理念並提升第一線同仁服務專業，統一證券舉辦創新公平待客培訓活動，首度導入「黑暗對話（Dialogue in the Dark）」沉浸式體驗，透過親身感受失去視覺感知的情境，引導同仁重新思考身心障礙客戶在接受金融服務時可能面臨的需求與挑戰，深化同理心與服務敏感度，讓服務更貼近客戶實際需求。

在「黑暗對話」體驗中，參訓同仁需於完全黑暗的環境中完成各項任務，從不同於日常的感官經驗出發，重新檢視服務過程中容易忽略的細節，進一步體會友善服務不只是制度與流程，更在於能否真正站在客戶角度思考。

統一證券在總公司營業大廳辦理現場實境模擬課程，由社團法人中華民國無障礙科技發展協會理事長張金順帶領學員進行人導、報讀、簽名及交付物品等四大服務情境演練，透過觀念建立及實際操作，協助同仁提升服務身障客戶的實務能力與應對技巧。

這次活動獲公司高度重視，董事長林寬成、總經理楊凱智及相關高階主管出席實境模擬活動，林寬成並頒發感謝狀，感謝張金順及專業團隊協助公司從使用者角度重新檢視金融服務。統一證券公平待客原則推行小組召集人楊凱智表示，公平待客不只是遵循法令、建立制度或完成教育訓練，更重要的是能真正從客戶角度出發，理解不同客戶在接受金融服務時所面臨的需求，並將這樣的理解落實在每一次服務當中。期許同仁透過這次活動重新檢視日常服務中可能忽略的細節，將同理與尊重落實於實際工作。

統一證券表示，公平待客是一項持續精進的長期工程，期望透過創新的體驗課程與真實情境演練，將同理心融入服務流程，持續提升金融服務品質，打造更友善、更具包容性的金融服務環境。

統一

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