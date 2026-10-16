台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

台股今（16）日收盤上漲141.39點、漲幅0.3%，終場以47,111.26點作收，成交量億元；台積電（2330）收盤價2,420元，下跌20元，跌幅0.82%。

台股今日呈技術性反彈走勢，權值股以聯發科（2454）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）及台塑化（6505）貢獻大盤漲點較多；今日成交金額大且走高為：聯發科、富喬（1815）、南亞科（2408）、金像電（2368）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、欣興（3037）、南電（8046）及友達（2409）；成交金額大且疲軟者則為：南亞、大立光（3008）、緯穎（6669）、玉晶光（3406）、台燿（6274）、創意（3443）、台表科（6278）、環球晶（6488）及台光電（2383）。

群益投顧表示，短線大盤上檔仍顯承壓、逢急跌強勢題材股搶短應對。科技股震盪，傳產穩定（高）獲利業績股買盤增溫。10月7日以來費半指數連日走跌重挫，中國大陸記憶體業者長鑫存儲（CXMT）技術進展消息，引發市場對全球主要記憶體製造商技術與供給優勢擔憂；短期市場拋售氛圍，也影響市場對龐大AI資本支出能否及時轉化為收入的關注。

雖然周三公布的9月CPI數據高於市場預期，一度引發對Fed政策最敏感的2年期美債殖利率爆衝逼近9月29日波段高點的4.96%，但隨後大幅收斂漲勢。彭博報導，借款成本、利息支出暴增，華爾街熱議，11月4日公布的季度發債計畫，美財長是否宣布取消發行20年債。

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A）擬任經理人郭明玉表示，費城半導體指數近期累計跌幅接近10%，是2025年5月以來最長的連跌周期之一，但研判大跌主要來自於估值與情緒面承壓，而非AI需求消失；且多數成分股在這一波已回落超過10%，部分高品質半導體股開始接近較合理區間。

郭明玉指出，晶圓代工龍頭法說內容來看，無論先進製程、AI晶片、HPC或先進封裝需求，皆維持穩健成長趨勢，顯示全球雲端服務商與科技巨頭的AI投資腳步並未放緩，也再次驗證AI仍是推動科技產業成長最重要的驅動力。

企業獲利方面，在AI需求持續擴張、企業投資動能強勁帶動下，企業獲利仍有機會維持高速成長，2026年台灣上市公司獲利年增率可望達79%，2027年仍有29%的成長機會，因此，只要AI需求延續、企業獲利持續上修，台股突破5萬點將指日可待，建議把握近期回檔掌握較佳的進場時機。