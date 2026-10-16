13家金控9月稅後純益529.7億元 法人點名看好這幾檔

13家金控公司自結9月整體稅後純益529.7億元，其中，銀行金控獲利月減幅低於壽險及證券為主金控，法人對第4季金融股維持正向看法，看好富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）及上海商銀（5876）。

大型本國投顧分析，銀行金控9月獲利月減10.5%，年增3.4%，主要動能來自淨利息收入回升及呆帳提存下降；壽險金控單月獲利月減57.4%，主因在於FVTPL（透過損益按公允價值衡量）投資收益減少；證券金控因經紀手續費收入下滑，單月獲利月減27.4%。

法人指出，美國9月通膨數據未見改善，市場預期美聯準會（Fed）12月再度升息1碼機率接近九成，導致美債殖利率曲線上移，加劇資本市場波動，影響壽險、銀行及證券的FVTPL 投資部位評價。

此外，10月以來台灣10年期公債殖利率亦突破2%大關，反映出9月通膨增溫趨勢，有助壽險台幣保單合約負債公允價值下降，若第4季通膨維持高檔水準，市場預期央行可能於12月升息半碼，有助銀行利差擴大。

法人目前仍正向看待金融股第4季展望，除富邦金、國泰金、中信金將受惠實現資本利得，有助2026年預估調整後獲利、配息能力與淨值上揚、銀行核心獲利成長外，兆豐金、永豐金、上海商銀則拜銀行核心獲利成長及資產品質改善、2026年預估配息水準高於同業。