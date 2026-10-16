AI 資安需求受關注！賴清德談治理原則 華經、意藍、伊雲谷等亮燈漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名網路安全將成為AI下一個大型應用，加上總統賴清德強調《人工智慧基本法》七大原則納入資安治理，AI資安商機再受關注。台股16日反彈之際，伊雲谷（6689）、意藍盤中攻上漲停，華經（2468）、邁達特（6112）、豪勉（6218）、驊宏資（6148）也一度亮燈。

資安族群走強之際，部分業者營運同步交出亮眼成績。中華資安（7765）前三季累計營收17.43億元、年增18.6%，稅後淨利3.56億元、年增12%，每股純益8.75元，營收與獲利雙創歷年同期新高。意藍（6925）9月營收2,408萬元，月增48.89%、年增21.37%，創單月歷史新高，前三季營收也創同期新高。

政策面上，賴清德總統16日接受財經節目專訪時表示，政府將在《人工智慧基本法》確立的七大原則下推動AI發展，涵蓋永續、人類自主、隱私、資安、透明與可解釋、公平與不歧視及問責。資安列為AI治理原則之一，顯示AI應用擴大之際，安全與風險管理也是政策關注重點。

產業面則由黃仁勳提出AI資安的成長想像。他指出，AI加速程式開發，也讓漏洞探測與攻擊自動化更有效率，企業防禦勢必朝AI化與全天候自動化發展。Check Point統計，2026年7月全球每個組織平均每週遭受2,336次網路攻擊，年增16%；台灣每個組織平均每週達4,306次，居亞太首位，凸顯企業資安防護需求。

台廠也加速布局相關商機。中華資安、安碁資訊（6690）著重企業資安服務與AI治理；叡揚（6752）布局企業級AI平台、身分與權限管理，零壹（3029）、邁達特則透過國際資安產品代理及整合服務拓展市場。

隨著企業導入生成式AI與AI代理人，影子AI、敏感資料外洩及AI權限管理等新風險浮現，資安業者能否將需求轉化為持續性營收與獲利，將是後續觀察重點。