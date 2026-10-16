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台股盤中漲逾500點　台積電小跌PCB族群搶眼

中央社／ 台北16日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天開高反彈，盤中漲逾500點，站回47500點，台積電小跌，聯發科勁揚，聯電、台達電穩盤，PCB族群強勢，台虹、台郡、華通奔漲停。

市場擔心科技公司過度投入人工智慧（AI）領域，促使投資人尋求其他標的，美股多收高，但費城半導體指數續跌，收盤下跌0.88%；亞股多反彈，日股盤中漲約1%，韓股漲約2%。

台股15日重挫後，今天高點至47520.6點，漲約550點。

截至10時30分左右，加權指數上漲520.49點，至47490.36點，電子股漲0.89%，金融股漲1.96%，代表中小型股的上櫃指數漲幅1.96%。

觀察權值股表現，台積電盤中小跌5元，至2435元，跌幅0.2%，聯發科漲約4%，聯電、台達電漲逾1.5%，大立光今天重挫逾6%；台塑化今天衝漲停。

指標股方面，PCB族群今天強勢，金像電漲逾6%，ABF族群相關臻鼎-KY、欣興、景碩、南電勁揚，台虹、台郡、華通漲停。

高價股承壓，股王信驊漲逾2%，股后川湖上漲約3%重回萬元關卡，景碩上漲重回千元，台股盤中暫時擁抱49檔千金股。

台股 台積電 PCB

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