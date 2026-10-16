台股盤中漲逾500點　台積電小跌PCB族群搶眼

大摩發布最新報告指出，儘管全球主要ABF載板廠近期陸續宣布擴產，但新增開出的產能集中在2028年至2030年，短期供給增加速度仍追不上AI帶動需求成長，預估2026年ABF市場供需大致平衡，但到了2027-2028年，需求分別高出有效供給的9.3%與13.7%，缺口較先前預估的6.2%與9.4%進一步擴大，而供不應求的情況將一路延續至2030年。

2026-10-16 11:03