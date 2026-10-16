AI伺服器需求續旺 這10檔台廠供應鏈迎放量商機

隨著CSP與新興雲端業者持續擴大AI基礎建設，AI伺服器需求持續升溫，預估2027年AI伺服器占整體伺服器出貨比重將升至27%，帶動台廠供應鏈產品價值提升。法人看好，Vera Rubin、Trainium 3及TPU v8伺服器將於2026年下半年放量，緯穎、鴻海等10家廠商可望受惠。

隨著雲端服務供應商（CSP）及新興雲端業者（neocloud）持續擴大AI基礎建設與模型開發，以因應訓練、代理及推論型AI需求，加上2026至2027年資本支出持續成長，預期2026年下半年至2027年，AI與通用伺服器需求將維持強勁。

在AI伺服器方面，法人預估，GB300及VR200 NVL72機櫃出貨量將由2026年的約6.9萬櫃，增至2027年的約8萬櫃，另加上約15萬櫃HGX機櫃，輝達（Nvidia）仍將是AI伺服器晶片的主要供應商，但2027年市占率將降至50%以下。

此外，2026至2027年，亞馬遜AWS及Google將主導ASIC設計，在平價、客製化推論型AI需求帶動下，市占率可望持續提升。超微（AMD）在AI伺服器處理器市場的市占率也將增加，但2026至2027年仍低於10%。

法人指出，AI伺服器占全球伺服器出貨比重，預估將由2025年的19%，升至2026年的23%，並於2027年進一步提高至約27%，帶動台灣AI伺服器供應鏈產品價值提升。

此外，法人表示，受惠換機需求及推論型AI伺服器需求成長，預估全球通用伺服器出貨量2026年及2027年將分別年增15%及18%，惟記憶體、CPU等零組件短缺，仍可能限制出貨成長動能。

在AI伺服器出貨量2026年及2027年分別年增49%及46%的預期下，整體伺服器出貨量則可望分別年增21%及25%。

不過，零組件成本上升恐壓抑終端市場需求，預估2026至2027年智慧型手機及PC出貨量將持續下滑。

台廠中，法人建議，Vera Rubin（VR）、Trainium 3（T3）及TPU v8 AI伺服器預計於2026年第3季至第4季進入放量階段，相關受惠零組件供應商包括緯穎、緯創、鴻海、奇鋐、富世達、健策、台達電、金像電、台光電及欣興。