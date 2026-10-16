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聯發科領軍、PCB 攜手記憶體助陣 台股開高彈升近500點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股昨夜僅費城半導體指數收低0.88%，台指期盤後則上漲435點。台股16日開高上漲25.16點，以46,995.03點開出，儘管台積電（2330）法說後股價仍開低在2,430元，但聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、南亞科（2408）及臻鼎-KY（4958）等電子股紛紛反彈，股王信驊（5274）、股后川湖（2059）也回神，加上PCB記憶體族群助陣，推升大盤漲點擴大至近500點，重返47,400點關卡之上。盤面上，主動中信台灣收益（00406A）、友達（2409）及群益臺灣加權正2（00685L）交投熱絡。

美國9月PPI月增1.3%、年增6.3%，雙雙創2022年以來最大增幅，加深市場對通膨升溫及聯準會升息的疑慮。美股昨夜盤初走弱後反彈，道指大漲556點，標普500指數上漲0.33%，但市場憂心AI資本支出回報與融資風險，資金轉向醫療保健及消費類股，費半指數仍下跌0.88%，輝達同步走弱。台股ADR跌多漲少，台積電ADR下跌1.8%、日月光（3711）ADR重挫5.5%、聯電（2303）ADR下跌2.24%；惟台指期盤後仍上漲435點，收47,366點。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。其中，台積電開低10元、報2,430元，聯發科開高報4,275元、台達電開高報1,650元、鴻海開高報241.5元、日月光投控開低報652元。

類股方面，玻陶、油電燃氣、水泥、光電、生醫、電腦設備、電子零組件等漲幅居前，造紙、居家生活等相對疲弱。

回顧台股15日表現，集中市場指數下跌1,655.96點、收46,969.87點，跌破月線，成交值達1.32兆元。三大法人賣超3,690.96億元，為歷史第一大賣超，包括外資賣超3,025.55億元、自營商賣超958.23億元，雙雙創下史上第一大賣超，投信則持續買超292.83億元。

法人指出，AI融資風險升溫、信用利差擴大，市場憂心資本支出放緩，半導體族群承壓。台股跌破月線後不排除回測季線、半年線，且融資處歷史高檔，建議先降槓桿、控持股，待盤勢止穩後，再留意ASIC封測、ABF、CCL及矽光子等供應鏈布局機會。

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