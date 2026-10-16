台股外資大提款…賣超3,025億 史上最多

台股昨（15）日內外資激烈駁火，外資驚爆史上最大提款紀錄，賣超金額高達3,025億元，衝擊指數重挫1,655點，寫史上第六大跌點，收在46,969點，失守月線，成交金額激增至1.43兆元。法人指出，台股放量趕底，最近正是好買點。

外資昨賣超3,025億元，為史上最大賣超，連七賣，累計賣超6,356億元，將今年以來的賣超一舉擴大到1.91兆元，且在台指期未平倉淨空單大舉加空10,768口至97,582口，也是歷史新高。另外，投信買超292.8億元，連五買；自營商賣超958億元，連六賣。三大法人合計昨日賣超3,690億元。

「台股真的強，外資大賣逾3,000億元，僅跌1,655點。」法人直言，為對抗外資瘋狂大賣超，公股行庫旗下券商卯勁買超，金額高達680.5億元刷新紀錄；連七買，金額1,390.6億元；投資人淨申購台股ETF金額1,030.4億元創高，兩大內資聯手，成功減緩台股跌勢。

法人仍看好AI前景、台積電法說及台股後市，認為近期修正剛好是逢低進場的買點。富邦投顧董事長陳奕光認為，台股放量加速趕底，最近正是買點，積極投資人最後買點就在今日或19日。