台股操作...盯六大指標

台股昨（15）日爆量大跌，失守月線，短線技術面偏空。展望後市，法人認為，可觀察六大指標，包含市場對台積電法說會反應、費城半導體指數何時止跌、美國科技股財報、美國聯準會（Fed）利率動向、美國大選後續政策、地緣政治對全球供應鏈的干擾等。

美國消費者物價指數（CPI）高於預期，引發美股及台股大跌。台新投顧策略長黃文清認為，未來升息幅度仍有限，在此基礎下，資金面影響仍在可控範圍，依過去歷史經驗，微幅且少次的升息，並不會讓中長期台股行情轉空。

黃文清指出，台積電盤後公布的財報與展望雖無興奮點，但整體仍優於預期，證明基本面毫無疑慮。台新投顧預估，台灣主要前50大權值股明年獲利仍將成長28%，中長期將有助於撫平市場對於 AI 需求泡沫的疑慮，並在恐慌中逐步提供AI價值面的支撐。

台股昨日雖遭外資空前大賣超，但台股跌幅3.4%，遠低於韓股的7.5%跌幅，內資功不可沒。除公股行庫券商買超680億元創歷史新高外，投資人淨申購台股ETF金額1,030.4 億元創新高，主要申購台股市值型、科技型及兩倍槓桿ETF，顯見台灣投資人信心堅定，愈跌愈買。

法人認為，下周起美國科技大廠開始公布財報及展望，投資人可觀察資本支出是否持續及AI變現能力等。如果費半指數止跌回穩，有利台股反彈。