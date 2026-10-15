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台股重挫1655點外資賣超創新高！融資減51.41億 恐還有再減壓力
台股今天大跌1655.96點，為單日第6大跌點，外資賣超新台幣3025.55億元，創外資單日賣超金額新高。台灣證券交易所晚間公布融資餘額約6464.15億元，較昨天減少約51.41億元，法人認為，融資還有再減的壓力。
第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股融資餘額若能出現連續3天超過百億的減肥，較有利於於籌碼安定，若散戶不退，大盤仍有震盪可能性。另外，美股費城半導體指數、韓國股市不止跌，外資不轉向，台股也不易反彈。
台股今天終場收在46969.87點，跌1655.96點，為單日第6大跌點，跌幅3.41%，不但失守月線48041點，也直接摜破47000點整數關卡。
融資餘額今天減少前3名為聯電、元大台灣50反1（00632R）、台亞。
融資餘額今天增加前3名包括元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）。
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