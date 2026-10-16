法人升評標的 領漲抗跌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股多頭兵臨50,000點近關情怯，近日修正乖離。專家指出，人工智慧（AI）強勁需求帶動企業獲利上修趨勢不變，欣興（3037）、南亞等獲法人機構調升目標價、投資評等的績優股，可望在高檔反彈時領漲抗跌，扮演多頭明燈。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭等市場名師看法，台股面臨地緣政治風險、晶片股估值修正、重大展覽盛事陸續登場、企業成長動能強勁等多空因素交雜，研判大盤守穩月線以上震盪，建議逢回布局，並嚴控資金水位。

台新投顧總經理黃文清分析，台股中長多格局不變，盤面資金良性輪動，近期隨各公司陸續舉行法說會，法人機構根據財務數據、訂單能見度、產業展望等指標，重新檢視評價合理性後，獲得升評個股，可望吸引買盤青睞。

篩選近期獲內外資賣方（sell-side）調升獲利預估值、目標價或投資評等，且三大法人近十日買超逾6,000張、股價表現相對強勢標的，包括台塑、華新、台化、陽明、台玻、台泥、國喬、南亞、新纖等傳產龍頭股，及兆豐金、元大金、玉山金、第一金等金融股。

法人 欣興 台股

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