12檔雙低優勢股 資金轉進

台股昨（15）日受外資賣壓持續宣洩衝擊，長黑摜破月線關卡，盤面避險情緒高漲，部分法人資金轉向兆豐金（2886）等具有低股價、低股價淨值比（PB）優勢個股，專家建議短線宜保守因應，並酌量加碼防禦概念股。

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率升至3.7%，高於預期，顯示通膨再度升溫，市場押注聯準會（Fed）10月升息機率增至約50%，拖累美股四大指數14日全盤皆墨，隨國際熱錢撤離亞洲新興市場，台股跟進日、韓股市同步重挫，多頭哀鴻遍野。

法人青睞雙低概念股

盤面上漲家數僅15%，以法人近五日買超逾1,000張，且股價低於100元、PB低於2.1標的來看，上海商銀、敬鵬、美利達、兆豐金、第一金、中信金、三陽工業、亞泥、巨大、合庫金、正新、彰銀等，股價漲幅1.2%至3.2%不等，主要分布於金融、自行車等族群。

金融股受惠資本市場延續熱絡，帶動銀行財管、放款業務成長及壽險金融資產評價提升，加上評價面相對合理、具政策護盤指標等，吸引特定外資或高股息ETF資金挹注，兆豐金昨日股價漲2.7%收52.5元，蓄勢挑戰前高，第一金、中信金漲幅亦逾2%。

自行車隨歐洲需求及產品均價改善，加上中國大陸市場見到復甦跡象，營運否極泰來，巨大庫存周轉天數下降至過去十年平均水準，加上回補庫存需求及換車周期展開，法人預期2027年將重返成長軌道，昨日股價漲1.4%收93.4元，帶動美利達同步收紅。

展望後市，大型本國投顧分析，台股昨日以長黑K棒直接跌破月線，及5月以來高點連接高點所形成的頸線位置，後續恐有回測季線及半年線支撐可能，加上大盤融資處於相對高檔，籌碼面不利多方表現，操作建議先降低槓桿及持股水位，靜待盤勢止穩。