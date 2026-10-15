快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

聽新聞
0:00 / 0:00

台股一片慘綠…PCB雙「台」逆勢走強 背後驚見Meta、星鏈神助攻

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股15日重挫1,655點、收46,969點，一舉摜破48K、47K、月線三道防線，盤面個股漲少跌多。不過，台郡、台表科逆勢走強，分別亮燈漲停及收漲近半根停板。圖／AI生成 劉孝容
台股15日重挫1,655點、收46,969點，一舉摜破48K、47K、月線三道防線，盤面個股漲少跌多。不過，台郡、台表科逆勢走強，分別亮燈漲停及收漲近半根停板。圖／AI生成 劉孝容

台股15日重挫1,655點、收46,969點，一舉摜破48K、47K、月線三道防線，盤面個股漲少跌多。不過，台郡（6269）、台表科（6278）逆勢走強，分別亮燈漲停及收漲近半根停板，表現相當亮眼突出。

台股近來在相關外在變因的干擾下，指數表現弱勢，尤其是15日大跌千餘點，攀史上第六大跌點紀錄，市場氛圍驟然轉空，使得盤面個股一片慘綠，不過PCB雙「台」——台郡、台表科則逆勢走強，躍居市場吸睛焦點。

法人指出，台郡目前正處於轉型期，由原本的軟板供應商轉變為傳輸產品及方案解決提供者，希望降低對單一客戶的依賴，營收占比由九成以上降到五至六成，預期2026年AI伺服器傳輸產品將為成長動能。

此外，近年快速崛起的AI眼鏡，法人預估2026年銷量將達1,304萬支，年增率35%，其中Meta為領導廠商，市占率達70%以上。台郡因具技術優勢，已成功打入Meta供應鏈，成為新話題的領頭羊。

台表科目前接單面利多紛呈，包括：光通訊與AI伺服器新客戶持續增加，法人預估2027年營收占比可由5%大增至20%以上；新增SpaceX衛星及美系機器人訂單，帶動毛利率顯著提升。

摩根大通證券指出，台表科正快速成為美國光收發模組客戶的主要SMT供應商，同時也正接觸另一家美國領先的光收發模組大廠，光通訊業務大爆發，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看370元水準。

PCB 星鏈 個股 台郡 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股一片慘綠 玉晶光卻笑傲江湖！外資指出關鍵底氣

台股暴跌逾1,600點、摜破47K大關！法人：短線支撐看這裡

千金股淪提款機！18檔盤中亮燈、跌掉大盤900點「這2檔」竟逆勢突圍

被動元件、PCB 盤面亮點

相關新聞

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

台股15日收在46,969.87點，大跌1,655.96點，三大法人狂砍3,700億元，尤其外資大賣3,025.55億元，寫史上新高，今天股市為何大跌？市場擔心是否會下探季線？這時該如何操作？法人直言，台股帶量重挫失守月線，技術面上看來不利，主要是受費城半導體指數跌破季線、及韓股跌回7月底的低點所拖累。

外資史上第一大賣超！台股重跌1,655點 三大法人狂砍3,700億元

台股15日開低大跌，一度崩跌至46,795.38點，大跌1,830.45點，終場失守4萬7千點，收在46,969.87點，下跌1,655.96點，跌幅3.41%，成交量放大至1.31兆元，為7月底大跌以來最大成交量，三大法人賣超3,700.76億元。

台股一片慘綠…PCB雙「台」逆勢走強 背後驚見Meta、星鏈神助攻

台股15日重挫1,655點、收46,969點，一舉摜破48K、47K、月線三道防線，盤面個股漲少跌多。不過，台郡（6269）、台表科（6278）逆勢走強，分別亮燈漲停及收漲近半根停板，表現相當亮眼突出。

一夕變天！塑化昨飆漲今打回原形 南亞、台化摜跌停

台股15日受到美股費城半導體重挫4.3%影響，盤中大跌超過1,300點，昔日通常是資金避風港的塑化股，因先前股價飆漲一波，今日也出現賣壓，四寶同步大跌，南亞（1303）、台化（1326）重挫跌停，台塑（1301）下跌逾8%，台塑化（6505）跌逾6%。

主動式ETF失寵！包辦外資賣超前三名 台積電再砍3.4萬張

台股15日收46,969.87點，大跌1,655.96點，三大法人狂砍3,700億元，外資大賣3,025.55億元， 寫史上新高，統計外資賣超前十名，主動式ETF包辦前三名，召開法說會的台積電（2330）也被大砍3.4萬張。

台股一片慘綠 玉晶光卻笑傲江湖！外資指出關鍵底氣

台股15日慘崩1,655點，盤面個股一片慘綠，不過玉晶光（3406）由於受惠外資喊「買」並調升目標價，吸引買盤大舉簇擁，激勵股價震盪盤堅，終場逆勢大漲50元、收1,115元，漲幅4.7%，表現相當強勢亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。