台股一片慘綠…PCB雙「台」逆勢走強 背後驚見Meta、星鏈神助攻

台股15日重挫1,655點、收46,969點，一舉摜破48K、47K、月線三道防線，盤面個股漲少跌多。不過，台郡（6269）、台表科（6278）逆勢走強，分別亮燈漲停及收漲近半根停板，表現相當亮眼突出。

台股近來在相關外在變因的干擾下，指數表現弱勢，尤其是15日大跌千餘點，攀史上第六大跌點紀錄，市場氛圍驟然轉空，使得盤面個股一片慘綠，不過PCB雙「台」——台郡、台表科則逆勢走強，躍居市場吸睛焦點。

法人指出，台郡目前正處於轉型期，由原本的軟板供應商轉變為傳輸產品及方案解決提供者，希望降低對單一客戶的依賴，營收占比由九成以上降到五至六成，預期2026年AI伺服器傳輸產品將為成長動能。

此外，近年快速崛起的AI眼鏡，法人預估2026年銷量將達1,304萬支，年增率35%，其中Meta為領導廠商，市占率達70%以上。台郡因具技術優勢，已成功打入Meta供應鏈，成為新話題的領頭羊。

台表科目前接單面利多紛呈，包括：光通訊與AI伺服器新客戶持續增加，法人預估2027年營收占比可由5%大增至20%以上；新增SpaceX衛星及美系機器人訂單，帶動毛利率顯著提升。

摩根大通證券指出，台表科正快速成為美國光收發模組客戶的主要SMT供應商，同時也正接觸另一家美國領先的光收發模組大廠，光通訊業務大爆發，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看370元水準。