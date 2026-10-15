聽新聞
0:00 / 0:00
台股一片慘綠…PCB雙「台」逆勢走強 背後驚見Meta、星鏈神助攻
台股15日重挫1,655點、收46,969點，一舉摜破48K、47K、月線三道防線，盤面個股漲少跌多。不過，台郡（6269）、台表科（6278）逆勢走強，分別亮燈漲停及收漲近半根停板，表現相當亮眼突出。
台股近來在相關外在變因的干擾下，指數表現弱勢，尤其是15日大跌千餘點，攀史上第六大跌點紀錄，市場氛圍驟然轉空，使得盤面個股一片慘綠，不過PCB雙「台」——台郡、台表科則逆勢走強，躍居市場吸睛焦點。
法人指出，台郡目前正處於轉型期，由原本的軟板供應商轉變為傳輸產品及方案解決提供者，希望降低對單一客戶的依賴，營收占比由九成以上降到五至六成，預期2026年AI伺服器傳輸產品將為成長動能。
此外，近年快速崛起的AI眼鏡，法人預估2026年銷量將達1,304萬支，年增率35%，其中Meta為領導廠商，市占率達70%以上。台郡因具技術優勢，已成功打入Meta供應鏈，成為新話題的領頭羊。
台表科目前接單面利多紛呈，包括：光通訊與AI伺服器新客戶持續增加，法人預估2027年營收占比可由5%大增至20%以上；新增SpaceX衛星及美系機器人訂單，帶動毛利率顯著提升。
摩根大通證券指出，台表科正快速成為美國光收發模組客戶的主要SMT供應商，同時也正接觸另一家美國領先的光收發模組大廠，光通訊業務大爆發，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看370元水準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。