一夕變天！塑化昨飆漲今打回原形 南亞、台化摜跌停

台股15日受到美股費城半導體重挫4.3%影響，盤中大跌超過1,300點，昔日通常是資金避風港的塑化股，因先前股價飆漲一波，今日也出現賣壓，四寶同步大跌，南亞（1303）、台化（1326）重挫跌停，台塑（1301）下跌逾8%，台塑化（6505）跌逾6%。

塑化股昨天才集體大漲，南亞一度觸及漲停350.5元，收349元，大漲逾9%，台塑、台化則鎖住漲停，僅台塑化拉高走低，終場收119.5元，小漲0.42%。但今日隨即一夕變天，四寶齊重挫，南亞、台化分別跌停亮燈至314.5元、77元，台塑下跌8.1%，收81.7元，台塑化相對跌勢較輕，跌幅6.69%，收111.5元。

台塑集團近日公布第3季財報，四寶單季合計稅後純益762.79億元，年增逾4.8倍、季增18.7%。其中，南亞受惠電子材料及轉投資收益成長，台塑化則因油價上揚、煉油利差改善，成為集團兩大獲利支柱。

南亞第3季獲利創歷史新高，單季EPS達4.90元，其中業外淨收益達289.1億元，占稅前獲利61%，主要受惠南亞科（2408）記憶體業績大幅成長。不過，南亞本業同樣表現強勁，電子材料包含低介電與低熱膨脹玻纖、細晶粒銅箔、自研碳氫樹脂與超低損耗銅箔基板等，整體占營收占比提升至58.1%。

法人指出，南亞各項電子產品中，銅箔基板部分，目前M9、M10送樣驗證中，預計2027年上半年取得驗證結果。M7、M8則已量產，並與雲端服務供應商客戶洽談訂單，預計第4季產量躍升。

而台塑化第4季煉製毛利可望將維持高檔，台塑化表示，預期地緣政治風險將持續支撐油價，且柴油、汽油利差均有支撐。在柴油價差部分，台塑化指出，第4季進入全球煉廠秋季密集檢修期，柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，歐洲各國將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔，預期第4季至年底柴油價差明顯優於歷年同期。