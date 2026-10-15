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今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

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主動式ETF失寵！包辦外資賣超前三名 台積電再砍3.4萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股15日收46,969.87點，大跌1,655.96點，三大法人狂砍3,700億元，外資大賣3,025.55億元， 寫史上新高。記者余承翰／攝影
台股15日收46,969.87點，大跌1,655.96點，三大法人狂砍3,700億元，外資大賣3,025.55億元， 寫史上新高。記者余承翰／攝影

台股15日收46,969.87點，大跌1,655.96點，三大法人狂砍3,700億元，外資大賣3,025.55億元， 寫史上新高，統計外資賣超前十名，主動式ETF包辦前三名，召開法說會的台積電（2330）也被大砍3.4萬張。

台股早盤以48,382.75點開出，下跌243.08點；台積電以2,420元開出，下跌70元，終場收2,440元，下跌50元。大盤指數開低走低，一度下滑至46,795.38點，重挫1,830.45點，終場收46,969.87點，下跌1,655.96點，跌幅3.41%，成交量放大至1.31兆元，為7月底大跌以來最大成交量。

三大法人賣超3,700.76億元， 外資賣超3,025.55億元，創史上最大單日賣超金額，投信則是買超283.03億元，自營商賣超（合計）958.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超86.83億元，自營商（避險）賣超871.4億元。

統計外資賣超前十名，主動式ETF包辦前三名，賣超主動統一升級50（00403A）最多，單日大賣13萬9,049張；其次是賣超主動統一台股增長（00981A）12萬8,396張；力積電（6770）、台塑（1301）、緯創（3231）、南亞（1303）也遭外資大賣。

台積電收盤後召開法說會，外資賣超也不手軟，單日賣超34,111張；聯電（2303）也被賣超39,208張。

外資買超前十名中，傳產的食品股、金融股及電信股成為外資最愛，買超統一（1216）26,402張，買超中華電（2412）14,589張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

外資 台積電 ETF 台股 三大法人

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