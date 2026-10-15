台股一片慘綠 玉晶光卻笑傲江湖！外資指出關鍵底氣

台股15日慘崩1,655點，盤面個股一片慘綠，不過玉晶光（3406）由於受惠外資喊「買」並調升目標價，吸引買盤大舉簇擁，激勵股價震盪盤堅，終場逆勢大漲50元、收1,115元，漲幅4.7%，表現相當強勢亮眼。

外資瑞銀證券指出，玉晶光切入CPO模組內的光學零組件，如：一、用於將光子積體電路（PIC）光線準直到光纖的高精密稜鏡；二、 用於精準固定光纖的V型槽（V-groove／key slot）；三、MT密集塑膠連接器。

此外，玉晶光正與上詮（3363）合作，並向Coherent等FAU整合商送樣，預期有機會打入輝達（NVIDIA）CPO供應計畫的領先FAU模組供應商。雖然2026年CPO營收貢獻低於5%，但預期自2027年下半年至2028年起，將開始顯著貢獻。

在核心鏡頭業務表現方面，瑞銀認為玉晶光已超越大立光（3008）。受惠潛望式鏡頭市占率提升，玉晶光9月營收為26.7億元，月減1.75%，年增0.54%；前九月累計營收年增10.12%，表現優於大立光的年增2.12%。

瑞銀指出，在iPhone 18系列中，玉晶光參與了除「可變光圈升級」之外的所有鏡頭規格（因中國大陸競爭對手帶來的價格壓力而暫時退出），但管理層指出，公司具備技術能力，未來若規格與設計改變，可隨時切入。

瑞銀基於核心業務具韌性，兼具CPO上檔潛力，因而上調玉晶光2027-2028年每股稅後純益（EPS）各6%、3%至43.93元及49.22元，建議「買進」、目標價上調至1,250元。

不過瑞銀強調，在樂觀情境下，若CPO的2028年市占率能達15%，CPO貢獻EPS約36.88元，隱含股價將上看2,365元。這才是驅使玉晶光股價得以逆勢走強的主因。