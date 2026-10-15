台積電法說會登場 市場不押寶？外資連七賣…今續賣3.4萬張

台股15日一度大跌1,830.45點，終場失守4萬7千點，收在46,969.87點，下跌1,655.96點，跌幅3.41%，成交量放大至1.31兆元。觀察成交量、成交值排行，成交量前十幾乎都是ETF，但僅元大台灣50反1（00632R）上漲；成交值部分，台積電（2330）相對跌幅最小，但外資連七賣，今續賣3.4萬張。

今日成交量前十名為主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP50（009816）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50反1、群益半導體收益（00927）。跌幅最大的是群益臺灣加權正2，下跌7.12%，元大台灣50反1漲最多，上漲3.42%。

成交值部分，前十名分別為台積電、聯發科（2454）、元大台灣50、台達電（2308）、南亞（1303）、南亞科（2408）、台虹（8039）、國巨*（2327）、欣興（3037）、聯電（2303）。觀察前十名股價漲跌，僅台積電跌幅最小下跌2.01%，南亞跌最重，股價收跌停314.5元。

台積電15日舉辦法說，但外資這次不僅沒有押寶法說買盤，法說當天更繼續大賣3.4萬張，為連七天賣超，累計賣超9.1萬張。

台積電公布第3季財報及第4季展望，第3季毛利率為66.4%，營業利益率為58.7%，稅後純益7,630.6億元，季增8%，年增68.7%，每股純益29.43元；預估今年第4季美元營收523~543億美元，以中間值計算約美元營收約季增14%，年增58%，毛利率65~67%，營益率56.5~58.5%。

台積電董事長魏哲家表示，2奈米先進製程良率良好，產能正順利爬坡，預期2027年2奈米家族產能將增逾1倍。先進封裝方面，魏哲家強調，CoWoS目前仍是客戶的第一選擇。

關於資本支出，財務長黃仁昭指出，今年全年資本預算將介於600億至640億美元之間，並預期2026年至2028年的資本支出金額將比過去3年顯著更高。台積電董事長魏哲家表示，美國亞利桑那州已經完成第二座晶圓廠的建設，目前正處於機台移入與安裝的階段，預計2027年第3季開始量產。