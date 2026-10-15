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證交所招募倒數計時 「職得你來」探索多元未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣證券交易所2026年新進人員招募。圖／台灣證券交易所提供
台灣證券交易所2026年新進人員招募。圖／台灣證券交易所提供

台灣證券交易所2026年新進人員招募已經進入最後倒數階段，報名截止日期為 10月18日（周日），邀請各領域的優秀新血，把握最後機會，在「職得你來」的國際舞台找到屬於自己的最佳定位，與證交所一同立足台灣、放眼全球資本市場。

證交所這次預計招募財會、企劃、法律、資訊及事務員共五大領域人才，包括：會計審計人員、財金人員、業務規劃人員、法務人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員及庶務行政人員，涵蓋tib、ETF、ESG及AI等多元業務版圖，全面廣納各領域專才，挑戰多元職涯發展，壯大台灣資本市場價值。

作為台灣資本市場核心運作者，證交所積極建構數位防線、導入AI監理，引進創新企業、推動公司治理，以台灣周向全球行銷台灣、吸引外資活水，以亞洲那斯達克為目標、帶動產業升級與社會共榮。證交所以互信互重、包容友善的工作職場，實現多元、平權與共榮（DEI）的核心價值，鼓勵同仁追求專業成就，期待你的加入，讓更多元的觀點及能量在組織內激盪，與台灣資本市場一同邁向永續共好。

證交所新進人員招募甄選報名至10月18日（周日），邀請菁英人才抓住最後機會、加入證交所。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/TWSE20261114

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