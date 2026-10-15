證交所招募五大領域優秀新血 報名時間倒數計時

台灣證券交易所15日指出，今年新進人員招募進入最後倒數階段，報名截止日期為 18日，預計招募財會、企劃、法律、資訊及事務員等人才，希望各領域優秀新血與證交所一同立足台灣、放眼全球資本市場。

證交所本次預計招募的五大領域人才，包括會計審計人員、財金人員、業務規劃人員、法務人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員及庶務行政人員，涵蓋tib、ETF、ESG及AI等多元業務版圖，全面廣納各領域專才，挑戰多元職涯發展，壯大台灣資本市場價值。

作為台灣資本市場核心運作者，證交所積極建構數位防線、導入AI監理，引進創新企業、推動公司治理，以台灣周向全球行銷台灣、吸引外資活水，以亞洲那斯達克為目標、帶動產業升級與社會共榮。

證交所以互信互重、包容友善的工作職場，實現多元、平權與共榮（DEI）的核心價值，鼓勵同仁追求專業成就，期待優秀新血加入，讓更多元的觀點及能量在組織內激盪，與台灣資本市場一同邁向永續共好。

證交所新進人員招募甄選報名至10月18日，詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/TWSE20261114。