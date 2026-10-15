今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

台股15日收在46,969.87點，大跌1,655.96點，三大法人狂砍3,700億元，尤其外資大賣3,025.55億元，寫史上新高，今天股市為何大跌？市場擔心是否會下探季線？這時該如何操作？法人直言，台股帶量重挫失守月線，技術面上看來不利，主要是受費城半導體指數跌破季線、及韓股跌回7月底的低點所拖累。

台股早盤以48,382.75點開出，下跌243.08點，台積電（2330）以2,420元開出，下跌70元，終場收2,440元，下跌50元，大盤指數開低走低，一度下滑至46,795.38點，重挫1,830.45點，終場收46,969.87點，下跌1,655.96點，跌幅3.4%，成交量放大至1.31兆元，為7月底大跌以來最大成交量。

三大法人賣超3,700.76億元，外資賣超3,025.55億元，創史上最大單日賣超金額，投信則是買超283.03億元，自營商賣超（合計）958.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超86.83億元，自營商（避險）賣超871.4億元。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股帶量下挫，技術面上看來不利，從上周台股指數創高以來到15日，與台股的基本面關連不大，主要是受費城半導體指數與韓股重挫所拖累。另外，美國CPI公布後科技股走跌，也牽動亞股及台股的表現。

黃詣庭認為，台積電法說會所公布的獲利及展望，市場是否接受是重要的觀察因素，如果資金檢視後重新布局台積電，將是後續指數走勢的關鍵；他表示，若短線殺盤力道減輕，有機會在15日收盤到月線震盪反彈，但也不排除回測季線約46,000點。

黃詣庭強調，費城半導體指數的走勢值得密切關注，另外下周起多家美國大型科技股將公布財報，其中最關鍵的是西方數據及Meta的表現，以西方數據來說，若是財報及財測佳，讓市場重新發掘其價值，將有助記憶體止穩；台股也有機會隨之反彈再往上攻高。

黃詣庭指出，外資轉為買超也是重要的落底指標，不過他強調，目前來看，下方空間有限，季線以上有機會止穩，操作上抱持謹慎的態度，保持五成以上的現金水位，不急著進場，但也不用殺低。

至於標的的選擇，除了科技股擇優之外，以銀行為主的金控股，還有電信股都可以留意。