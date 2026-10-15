股后川湖跌破萬元！較歷史高點回檔37% 股王信驊一度跌停

美國CPI高於市場預期，引發市場重新評估通膨與利率風險，亞股15日同步重挫，台股盤中一度狂瀉逾1,830點，終場仍下跌1,655.96點，摜破47,000點關卡。千金股成重災區，股后川湖（2059）開盤即跌破萬元大關，台股「萬元俱樂部」僅剩股王信驊（5274）一檔。

國際科技股賣壓擴大，台股盤中最多有18檔千金股亮燈跌停。川湖盤中最低下探9,500元，較8月創下的15,085元歷史高價回檔約37%，終場下跌2.85%，收在9,720元，失守萬元關卡。

信驊盤中也一度觸及跌停價15,750元，較9月創下的21,800元歷史高價回落約27.75%，終場下跌8.89%，收在15,945元，並跌破半年線。

基本面方面，川湖9月營收44.64億元，月減30.96%、年增196.22%。公司表示，7、8月受大型雲端服務供應商（CSP）及AI新型雲端服務商（Neocloud）急單集中拉貨帶動，9月急單告一段落後，營收回到正常水準，但年增率仍接近兩倍。

籌碼面上，三大法人10月以來累計賣超川湖913張、信驊280張，顯示兩檔高價股均面臨法人調節壓力。

儘管股價大幅修正，兩家公司仍有AI需求支撐。信驊9月營收16.36億元，連續11個月創新高，第3季營收年增105.41%，受惠AI伺服器需求升溫及基板管理控制器（BMC）晶片需求強勁。

外資方面，日系外資日前將信驊目標價上調至26,660元，為外資圈最高目標價。川湖則受惠GB／VR及ASIC AI伺服器滑軌需求，法人估計相關產品市占率逾八成；美系外資維持「優於大盤」評等，目標價15,000元。

目前市場焦點已從營收成長與AI需求，轉向高價股評價修正及後續成長能見度。川湖能否重返萬元關卡、信驊何時止穩，仍須觀察第4季AI伺服器、HPC及ASIC拉貨動能，以及企業獲利成長能否持續支撐股價評價。