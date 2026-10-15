外資史上第一大賣超！台股重跌1,655點 三大法人狂砍3,700億元

台股15日開低大跌，一度崩跌至46,795.38點，大跌1,830.45點，終場失守4萬7千點，收在46,969.87點，下跌1,655.96點，跌幅3.41%，成交量放大至1.31兆元，為7月底大跌以來最大成交量，三大法人賣超3,700.76億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超3,025.55億元，投信買超283.03億元，自營商賣超（合計）958.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超86.83億元，自營商（避險）賣超871.40億元。

台積電（2330）下跌2%回測季線，收2,440元；聯發科（2454）下挫近7%，收4,165元；台達電（2308）跳空大跌逾8%，收1,630元。日月光投控（3711）收跌停板673元；台光電（2383）一舉跌破季線，下跌逾7%，收5,120元。

電子各族群皆重挫，記憶體、IC載板、玻纖布、矽晶圓等都大跌，幾乎無一倖免，高價股災情慘重，共有10檔千金股跌停，探針卡三雄旺矽（6223）、穎崴（6515）、精測（6510）都跌停，其中穎崴更率先跌破7月底的低點，收5,055元，再創波段新低。其他跌停的千金股有漢測、印能科技（7734）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）、高力（8996）、萬潤（6187），另股王信驊（5274）大跌近9%，破季線，股后川湖（2059）跌破萬元，收9,720元。

金融、造紙、食品及電信三雄相對抗跌，永豐金（2890）、上海商銀（5876）、玉山金（2884）上漲逾3%，玉山金收48.8元，創下歷史新高，兆豐金（2886）、第一金（2892）、中信金（2891）上漲逾2%，其中中信金平前波高點，即將挑戰新高。台灣大（3045）、中華電（2412）也同創新高，中華電收152.5元、漲幅逾2%，遠傳（4904）則在三雄中漲勢最強，大漲逾4%。