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外資史上第一大賣超！台股重跌1,655點 三大法人狂砍3,700億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股15日開低大跌，一度崩跌至46,795.38點，大跌1,830.45點，終場失守4萬7千點，收在46,969.87點，下跌1,655.96點，跌幅3.41%，成交量放大至1.31兆元，為7月底大跌以來最大成交量，三大法人賣超3,700.76億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超3,025.55億元，投信買超283.03億元，自營商賣超（合計）958.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超86.83億元，自營商（避險）賣超871.40億元。

台積電（2330）下跌2%回測季線，收2,440元；聯發科（2454）下挫近7%，收4,165元；台達電（2308）跳空大跌逾8%，收1,630元。日月光投控（3711）收跌停板673元；台光電（2383）一舉跌破季線，下跌逾7%，收5,120元。

電子各族群皆重挫，記憶體、IC載板、玻纖布、矽晶圓等都大跌，幾乎無一倖免，高價股災情慘重，共有10檔千金股跌停，探針卡三雄旺矽（6223）、穎崴（6515）、精測（6510）都跌停，其中穎崴更率先跌破7月底的低點，收5,055元，再創波段新低。其他跌停的千金股有漢測、印能科技（7734）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）、高力（8996）、萬潤（6187），另股王信驊（5274）大跌近9%，破季線，股后川湖（2059）跌破萬元，收9,720元。

金融、造紙、食品及電信三雄相對抗跌，永豐金（2890）、上海商銀（5876）、玉山金（2884）上漲逾3%，玉山金收48.8元，創下歷史新高，兆豐金（2886）、第一金（2892）、中信金（2891）上漲逾2%，其中中信金平前波高點，即將挑戰新高。台灣大（3045）、中華電（2412）也同創新高，中華電收152.5元、漲幅逾2%，遠傳（4904）則在三雄中漲勢最強，大漲逾4%。

三大法人 外資 台股 投信買超 台達電 聯發科 台光電

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台股15日收在46,969.87點，大跌1,655.96點，三大法人狂砍3,700億元，尤其外資大賣3,025.55億元，寫史上新高，今天股市為何大跌？市場擔心是否會下探季線？這時該如何操作？法人直言，台股帶量重挫失守月線，技術面上看來不利，主要是受費城半導體指數跌破季線、及韓股跌回7月底的低點所拖累。

股后川湖跌破萬元！較歷史高點回檔37% 股王信驊一度跌停

美國CPI高於市場預期，引發市場重新評估通膨與利率風險，亞股15日同步重挫，台股盤中一度狂瀉逾1,830點，終場仍下跌1,655.96點，摜破47,000點關卡。千金股成重災區，股后川湖（2059）開盤即跌破萬元大關，台股「萬元俱樂部」僅剩股王信驊（5274）一檔。

台股狂瀉1655點 信用、成長與估值壓力齊發 日韓同步重挫

受美股費半重挫衝擊，台北股市15日一開盤就大跌，一路賣壓罩頂，連續失守4萬8千點及4萬7千點兩大整數關卡，終場加權股價指數以4萬6969點作收，重挫1655點，跌幅3.41％，為單日第六大跌點，盤中最多大跌1830點，成交量1兆3197億元。

台股大跌1655點 大盤46969點作收

台股15日受美國費城半導體指數重挫的影響，大盤指數拉回修正，盤中大跌逾1,800點，終場收盤下跌1,655.96點、跌幅3.41%，以46,969.87點作收。

台股爆量下挫1,655點跌破月線 台積電跌50元收2,440元

台股15日收盤下跌1,655.96點、跌幅3.41%，終場以46,969.87點作收，成交量1兆3,198億元；台積電（2330）收盤價2,440元，下跌50元，跌幅2.01%。

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