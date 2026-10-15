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台股狂瀉1655點 信用、成長與估值壓力齊發 日韓同步重挫

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股15日收盤下跌1655.96點、跌幅3.41%，終場以46969.87點作收。記者余承翰／攝影
台股15日收盤下跌1655.96點、跌幅3.41%，終場以46969.87點作收。記者余承翰／攝影

受美股費半重挫衝擊，台北股市15日一開盤就大跌，一路賣壓罩頂，連續失守4萬8千點及4萬7千點兩大整數關卡，終場加權股價指數以4萬6969點作收，重挫1655點，跌幅3.41％，為單日第六大跌點，盤中最多大跌1830點，成交量1兆3197億元。

不只台股重挫，日本及南韓股市跌幅更大，台股收盤同時間，日股跌5％，南韓股市跌逾8％。法人指出，亞太科技股15日集體重挫，存儲、光通信、PCB等算力鏈板塊無一幸免，市場面臨信用端、敘事端，以及估值端三重壓力共振。

法人指出，CoreWeave 2032年到期債券收益率飆升至約15%，使得AI債務融資出現裂痕，市場開始對以高槓桿堆算力的商業模式重新定價。Anthropic披露官方財務數據，收入增長略顯疲態，隨著Anthropic衝刺11月IPO在即，市場對其財務指標的解讀也會越來越精細化，公司從ARR一路高歌猛進到被放在顯微鏡下審視和挑戰。

CPI最新數據引發利率疑慮，美債收益率維持高位，CPI數據火上澆油，數據公佈後，市場對美聯儲10月加息概率的預測顯著抬升。法人指出，對以遠期現金流定價的科技成長股而言，貼現率上行直接壓降估值中樞，這是今年以來AI行情最重要的估值約束。

法人表示，10月以來，市場對AI主線敘事愈發吹毛求疵，資金面的趨緊也給這一全球增長最快的引擎行業帶來持續的估值壓力。儘管AI本身的發展仍然一日千里，但融資環境的驟變確實可能醖釀資產負債表風險。

台股 日韓 信用

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