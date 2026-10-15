升息疑慮上升 光通訊股成重災區

14日美國最新一期CPI開出，超出預期，引發市場擔憂聯準會將再升息一碼，美股光通訊族群成重災區，Lumentum、Coherent、AAOI、Marvell等盡數大跌，連帶引起台股光通訊賣壓沉重，華星光（4979）、波若威（3163）、上詮（3363）、光聖（6442）等相關概念股皆跌逾半根停板。

法人指出，隨著通膨加劇，升息疑慮升高，高成長及高估值產業將會首先受到衝擊，因此光通訊族群首當其衝，成為重災區。主要原因在於光通訊產業目前仍在產能擴張期，由於產能不足，需要投入大量資本支出擴充產能，費用將大幅提升，在手訂單雖多卻無法立即轉為實質獲利，因此當下本益比相對高於其他族群。

不過在近期舉辦的OCP大會過程中，外資摩根士丹利指出，光通訊需求有機會進一步擴張，尤其是CPO在scale up上的應用，將有可能因為傳統電訊號面臨物理極限的挑戰，而加快導入速度，整體產業向上趨勢無虞。