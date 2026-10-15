台股爆量下挫1,655點跌破月線 台積電跌50元收2,440元

台股15日收盤下跌1,655.96點、跌幅3.41%，終場以46,969.87點作收，成交量1兆3,198億元；台積電（2330）收盤價2,440元，下跌50元，跌幅2.01%。

台股今日權值股中，玉山金（2884）、永豐金（2890）、華南金（2880）、第一金（2892）及兆豐金（2886）仍獲買盤推升股價；但仍不敵科技權值股的沈重賣壓，大盤指數也跌破月線。

今日成交金額大且走高為：台表科（6278）、玉晶光（3406）、大毅（2478）、中信金（2891）、今國光（6209）、藥華藥（6446）、中華電（2412）、統一（1216）及玉山金（2884）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞（1303）、台達電（2308）、南亞科（2408）、國巨*（2327）、欣興（3037）、台光電（2383）、聯電（2303）及日月光投控（3711）。

群益投顧表示，AI資金借貸成本上升隱憂從債市蔓延至股市，中東局勢升溫帶動油價反彈，Fed官員利率立場分歧，為市場帶來不確定性。短線技術面仍屬整理格局，盤面以個股表現為主。AI交易短線承壓，資金宜平衡布局，依據短期均線操作因應。美9月CPI助長加息預期，關注台積電法說能否重拾AI信心。

台積電第3季法說今天下午登場，市場焦點包括AI與先進製程需求是否支撐第4季營運續強；輝達；AMD與ASIC需求能否延續；CoWoS與先進封裝擴產腳步；N2產能提升與後續N2P/ A16製程進度；以及2027年資本支出方向、代工價格調漲可能性。