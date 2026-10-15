封測廠資本支出創高 法人看好這幾檔營運展望

受惠人工智慧（AI）晶片需求強勁，封測產業2026年資本支出及擴產規模創歷史新高，法人預期，未來兩年資本支出將維持高檔，看好鴻勁（7769）、致茂（2360）、精測（6510）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、日月光投控（3711）等相關供應鏈後市展望。

大型本國投顧分析，台灣前八大封測廠自年初以來已上修2026年資本支出45.9%至4,839億元，創下歷史新高紀錄，較2025年大幅成長99%，且明顯高於過去十年複合年成長率15.4%。

法人認為，封測廠大幅擴產除反映AI晶片出貨強勁，帶動既有業務成長，及晶片尺寸擴大與設計複雜度提高，將消耗更多產能外，台積電（2330）將資源重新配置至先進製程與先進封裝，並逐步退出晶圓測試（CP）等毛利率較低或非核心業務亦為重要關鍵。

根據法人初步估算及供應鏈調查，AI晶片CP營收規模預估達500至600億元，並隨測試時間增加而持續成長，假設每投入一元資本支出可創造0.5元營收情境，預估CP所需資本支出將超過1,000億元，占2026年封測廠整體占比約20%至25%。

法人研判，台灣封測廠資本密集度將由2025年的28.9%升至2026年的44.1%，較過去十年平均約16.6%高出不少，部分公司甚至超過100%，遠高於半導體產業平均的15.5%。

隨資本支出仍有進一步上修空間，法人預期，多數封測廠商2026至2027年將面臨龐大資金需求，後續將有更多會透過海外可轉債、聯貸、現金增資及可轉債來進行籌資，預估2027年封測廠折舊費用將年增30%至100%。