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千金股淪提款機！18檔盤中亮燈、跌掉大盤900點「這2檔」竟逆勢突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
千金股成殺盤重心，盤中最多18檔亮燈跌停，高價電子股賣壓沉重。圖／AI生成
千金股成殺盤重心，盤中最多18檔亮燈跌停，高價電子股賣壓沉重。圖／AI生成

國際科技股賣壓升溫，台股15日遭遇重挫，集中市場指數盤中一度狂瀉1,830.45點、低探至46,795.38點，痛失47,000點關卡；櫃買指數也一度重挫約5.5%，跌破400點大關。權王台積電（2330）回測季線，千金股更成為殺盤重心，股王信驊（5274）一度摜至跌停，千金軍團盤中最多有18檔亮燈跌停，顯示賣壓已從權值股擴散至高價電子股。

從盤中指數影響度觀察，影響跌點前20大個股中，有約13檔股價逾千元，合計拖累加權指數逾900點。其中，台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）三大權值股合計影響約660點。

盤面上，股王信驊一度摜至跌停價15,750元，旺矽（6223）、鴻勁（7769）、穎崴（6515）、漢測（7856）、精測（6510）、印能科技（7734）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）、高力（8996）、萬潤（6187）等11檔千金股也同步跌停；加計弘塑（3131）、台達電、竑騰（7751）、聯友金屬-創（7610）、雍智科技（6683）、欣興（3037）等個股，千金股盤中最多18檔跌停，顯示高價股賣壓沉重。相較之下，玉晶光（3406）、藥華藥（6446）逆勢走揚，盤中分別上漲約5.6%、1.2%，成為少數逆勢突圍的個股。

法人指出，近期AI疑慮升溫，加上美國9月CPI高於市場預期，通膨壓力再起，市場重新評估聯準會（Fed）後續利率政策，美股科技股及費城半導體指數重挫，進一步加重台股賣壓。

展望後市，法人表示，10月中旬起美台進入財報公布與密集法說會期間，輝達（NVIDIA）、台積電等AI指標企業對第4季及2027年的展望，將牽動市場對AI供應鏈獲利成長的評估；此外，美國期中選舉前的股市走勢、外資買賣動向及美債殖利率變化，也將是影響台股後續表現的重要變數。對千金股而言，短線除須面對國際股市震盪與資金調節壓力，後續能否重新獲得市場青睞，仍有待觀察企業展望、獲利成長與資金流向的變化。

千金股 大盤 台達電 玉晶光 藥華藥

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