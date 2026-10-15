台股一度失守4萬7千點…電信三雄大漲 中華電、台灣大創新高

台股15日遭血洗，指數開低走低，摜破4萬7千點大關，一度大跌1,800點，雖然台積電（2330）盤中相對持穩，僅下跌約2%，回測季線，但其餘權值股皆大跌，台達電（2308）觸及跌停，台光電（2383）重挫逾8%，聯發科（2454）大跌逾7%，日月光投控（3711）則跌停鎖死。避險標的之一的電信三雄大漲，台灣大（3045）、遠傳（4904）上漲逾4%，中華電（2412）漲3%，其中中華電、台灣大都創新高。

美股9月通消費者物價指數（CPI）年增3.7%，高於8月的3.4%，也超過華爾街日報調查預估的3.6%。扣除食品及能源的核心CPI年增2.6%，同樣高於預期。芝商所FedWatch顯示，Fed本月升息的機率升至37%，高於周二的22%。

升息機率提高，美股AI和晶片股跌勢慘重，費城半導體指數重挫4.3%，連續六個交易日收黑，分析師認為，AI競爭加劇、融資需求增加及利率上升，可能不時引發震盪，但這波下跌主要是市場調整期待。

台股今日跟著大跌，聯發科、台達電、台光電、日月光投控都重挫，其中日月光投控跌停亮燈，台達電大跌近9%。台積電持穩在下跌2%附近，鴻海（2317）也相對抗跌，盤中下跌逾1%。千金股災情慘重，旺矽（6223）、穎崴（6515）、漢測、精測（6510）、印能科技（7734）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）等都跌停，股王信驊（5274）大跌逾8%，川湖（2059）跌破萬元，下跌近3%。

相較之下電信三雄異軍突起，紛紛大漲超過3~4%，中華電更一度漲至154元，創下新高。中華電9月營收244億元，年增20.9%，歸屬於母公司業主淨利為44.4億元，年增44.2%，每股純益0.57元，營收、獲利均創歷年同期新高。累計前九月營收年增10.8%，每股純益（EPS）4.25元。

中華電信表示，資通訊營收年增24.9%，主要受惠金融服務與監管部門對IDC、雲端服務及資安設備建置需求持續擴張，帶動IDC及雲端與資安相關營收高速成長。中華電信2026年財測目標，營收上看2,436.8億元，每股純益4.82元至5.02元，目前達成率達84.7%。