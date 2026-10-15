台股狂瀉1,800點…月線失守後還會跌？分析師曝關鍵是「這個」

台股15日受美國費城半導體指數重挫的影響，大盤指數呈現比較明顯的拉回修正，盤中大跌逾1,800點，投資人擔心，指數是否還會往下探，這時候該不該先跑？證券分析師直言，若指數短期間內無法有效再度站回月均線之上，操作宜保守，觀察重點在台積電（2330）法說會所釋出的訊息能不能被市場接受。

美股四大指數周三全面收黑，費城半導體指數重挫4.3%，台積電ADR下跌3.4%，日、韓股15日早盤續弱，台股早盤以48,382.75點開出，下跌243.08點，台積電以2,420元開出，下跌70元，盤中跌幅逾2%，上演季線保衛戰，權值股走弱，南亞（1303）、欣興（3037）、緯穎（6669）、南亞科（2408）等大跌，盤中指數逾跌愈深，月線，47,000點關卡同步失守。

資深證券分析師簡伯儀表示，台北股市受到美國費城半導體指數重挫的影響，呈現比較明顯的拉回修正，大盤指數跌破月均線的支撐，持續往季線附近做修正。

簡伯儀指出，台積電法說會將在台股收盤後登場，市場聚焦台積電對於第4季的展望跟明年的資本支出，後續投資人可觀察有沒有辦法繳出優於市場上預期的成績單。

簡伯儀認為，近期整個美國股市財報週也是影響盤面發展的重要因素，另外通膨攀高，也將直接影響外資的態度，預期指數在跌破月線後， 若短期間內無法有效再度站回月均線之上，操作應該採取比較保守的方向。

簡伯儀強調，台積電法說會所釋出的訊息有沒有比市場預期更好，市場能不能接受，將是後續的重要觀察重點。