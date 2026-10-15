台股暴跌逾1,600點、摜破47K大關！法人：短線支撐看這裡

台股震盪加劇，15日開低走低，截至上午11點22分左右，盤中最低暫達46,976點、一度大跌1,648點，摜破47K大關，近期操作難度升高。法人建議，短線支撐觀察46,000-48,000點，在大盤收復月均線前，聚焦9月營收成長、第4季報價看漲的AI供應鏈，把握資金輪動契機。

投顧法人分析，受外在不確定因素升溫及外資賣壓擴大影響，台股短線回測月線。上檔壓力留意49,968至50,000點，短線支撐則觀察46,000至48,000點。操作上，台股拉回整理，可採逢低分批布局策略，聚焦PCB、散熱等具題材亮點的族群，或布局市值型ETF。

另外，在大盤站穩49,126點並收復5日、月均線之前，類股輪動速度預期仍快，容易出現當日強勢、隔日休息的情況，操作上宜採取「拉回買、急漲賣」策略，以區間操作為主。選股方面，可優先留意9月營收成長強勁、第4季報價持續調漲的AI供應鏈個股。此外，塑化、金融及航運族群近期在大盤震盪拉回之際展現相對強勢，相關個股仍有機會吸引資金進駐，可持續追蹤。