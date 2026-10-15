台積電下午法說股價早盤大跌…台股重挫1400點 陷4萬7保衛戰

台積電法說會今天下午登場，股價卻大跌，以2420元、大跌70元開盤，盤中跌幅收斂，開盤後1個半小時，股價2450元，跌幅收斂至1.61％，分析師表示，台積電今天開盤就大跌實屬非戰之罪，當大盤受美國利率政策疑慮影響而重挫時，高成長的科技股評價受衝擊較大。

台北股市今（15）日開盤逼即重挫，失守4萬8千點關卡，指數大跌約1400點，跌幅近3％。台新投顧總經理黃文清表示，近期處於高檔的台股因創新高後遲遲未來等來量能跟進，因此市場稍有風吹草動，便即出現獲利了結賣壓，且從現在到年底，美國利率政策的不確定性仍會持續干擾市場，形成指數波動。

美國14日公布最新通膨數據，CPI及核心CPI均高於市場預期，使得市場預期10月升息機率衝上至5成，導致對借貸成本敏感的AI科技股承壓，費半重挫4.3％，台積電ADR大跌3.4％，

黃文清指出，目前市場估計Fed於10月升息機率約一半，但他認為10月仍不至於升息，但市場解讀已足以造成波動，因此短線行情可能維持整理，市場焦點轉向台積電今天下午的法說會，以及內容能否優於市場預期。法說會的重點在第4季展望與對明年的看法。