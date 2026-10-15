台股早盤跌逾3% 金融權值股吸買盤

台股15日開盤後直墜，大盤指數早盤下跌逾1,300點，權值股僅金融股吸引買盤進駐。

台股開盤後，權值股中，玉山金（2884）、永豐金（2890）、華南金（2880）、第一金（2892）及兆豐金（2886）仍獲買盤推升股價，玉山金漲幅近3%，永豐金及華南金漲幅約0.5~1%。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠分析，00918成分股緊扣此波AI算力升級與旺季題材。重倉配置之廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）鎖定伺服器出貨量能；瑞昱（2379）與華碩（2357）則卡位高階網通與邊緣AI升級紅利；同時搭配中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）與第一金（2892）等優質金控，在台股創高之際提供攻守兼備的投資底氣。

法人表示，隨著第4季旺季效應、法說會行情與選後政策利多重疊，00918憑藉高股利率與高歷史填息率雙因子機制，打造「AI攻爆發、金融守穩定」的黃金雙引擎。建議投資人善用定期定額與股息再投資策略，在台股蓄勢挑戰新高關卡之際，精準卡位第4季至2027年第1季的豐收行情。