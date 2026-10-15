升息陰霾重擊台股！早盤大跌逾千點 半導體全面承壓、靜待台積電法說

美國14日公布9月消費者物價指數（CPI）高於預期，聯準會升息預期急升，美股主要指數全面收黑，費城半導體指數重挫4.3%，台積電ADR下跌3.4%。賣壓延燒台股，15日早盤加權指數跌逾1,200點、失守48,000點，半導體權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）同步走低。

美國9月CPI年增3.7%，高於市場預期的3.6%；扣除食品與能源的核心CPI年增2.6%，也超出預期，讓市場重新評估聯準會進一步升息的可能性，科技股首當其衝，費半更連續六個交易日下跌。

台股早盤報47,383點，下跌約1,242點、跌幅2.55%。台積電報2,450元，下跌40元、跌幅1.61%；聯發科報4,255元，下跌220元、跌幅4.92%；日月光投控報692元，下跌55元、跌幅7.36%。半導體賣壓由IC設計、晶圓代工，蔓延至記憶體、功率半導體及封測，各環節均難逃跌勢，半導體類股指數同步下挫2.46%。

市場焦點接著轉向今日下午2時登場的台積電第3季法說會。面對通膨與利率疑慮升溫，台積電對第4季營運、AI需求、先進製程與先進封裝產能的最新說明，將成為投資人判斷半導體後市的重要依據，全球投資者拭目以待。