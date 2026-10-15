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費半重挫4.3%！台股急殺1,400點摜破月線 台積電法說前回測季線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
費半重挫4.3%拖累台股，指數盤中一度急殺1,471點並跌破月線。聯合報系資料照
費半重挫4.3%拖累台股，指數盤中一度急殺1,471點並跌破月線。聯合報系資料照

美股四大指數周三全面收黑，費半指數重挫4.3%，台積電ADR下跌3.40%，台指期大跌853點。日、韓股15日早盤續弱，台股開盤承壓，10月台指期率先重挫1,082點、報47,716點；集中市場指數開低243.08點，報48,382.75點。隨台積電（2330）開低回測季線、五大權值股全面走弱，加上南亞（1303）、欣興（3037）、緯穎（6669）、南亞科（2408）等權值要角同步承壓，大盤跌點一度擴大至1471.96點，最低下探47153.87點，摜破月線。盤面僅金控族群相對抗跌，主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）及元大台灣50正2（00631L）等標的交投熱絡。

美國9月CPI年增3.7%，高於市場預期，核心通膨也超出預期，美股四大指數昨夜全面收黑，那指下跌1.88%、費半指數重挫4.3%。市場另憂心AI業者仰賴舉債支應龐大建設支出，AI雲端業者CoreWeave股價重挫逾15%。台股ADR全面走弱，台積電ADR下跌3.4%、日月光（3711）ADR重挫6.87%、聯電（2303）ADR下跌4.42%；台指期盤後下跌853點，收47,945點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低70元、報2,420元，聯發科（2454）開4,195元、台達電（2308）開1,690元、鴻海（2317）開240元、日月光投控開696元。

類股方面，造紙、食品、資訊服務等漲幅相對居前，電子零組件、玻陶、塑化、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股14日表現，集中市場指數彈升284.52點、收48625.83點，成交值降至9,286.24億元。三大法人賣超154.81億元，其中，外資賣超20.04億元，自營商賣超（合計）114.70億元，投信持續買超160.27億元。

法人指出，AI供應鏈面臨競爭與融資風險，加上外資賣壓、融資攀升，台股短線恐震盪整理，宜留意月線支撐。台積電法說及Vera Rubin年底放量仍是焦點，可關注先進封裝、散熱、電源、ABF與CCL等族群，避免追高、擇優布局。

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